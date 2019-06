Ninguna de las nueve fórmulas que compiten en las PASO surgirá de una compulsa interna

En 2015 hubo puja interna entre el radicalismo y el PRO a través de Sanz y Macri respectivamente. Este año en el Gobierno se opusieron

Nueve fórmulas presidenciales se inscribieron anoche en la justicia electoral de cara a las PASO del 11 de agosto, y las elecciones generales de octubre.

Las fórmulas que se inscribieron son: Mauricio Macri-Miguel Angel Pichetto, por Juntos por el Cambio; Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, por el Frente de Todos; Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey, por Consenso Federal; Nicolás del Caño-Romina Plá, por el Frente de Izquierda-Unidad; Juan José Gómez Centurión-Cynthia Hotton, por el Frente Nos; Alejandro Biondini-Enrique Venturino, por el Frente Patriota; y José Luis Espert-Luis Rosales, por el Frente Despertar; Manuela Castañeira y Eduardo Muhlall por la alianza Nuevo Más y José Antonio Romero Feris-Guillermo Sueldo por el Partido Autonomista Nacional.

La movida de los vices

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner revolucionó el tablero político argentino el pasado 18 de mayo al revelar que, en contra de lo que muchos especulaban, no aspiraría a la Presidencia sino que iría como candidata a vicepresidenta de la fórmula encabezada por Alberto Fernández.

Y el presidete Mauricio Macri dio la sorpresa hace once días al anunciar que el peronista Miguel Ángel Pichetto, hasta entonces jefe del mayor bloque opositor en el Senado, será su compañero de fórmula, una incorporación con la que el oficialismo busca ensanchar su base de votantes de cara a los comicios generales del 27 de octubre.

Elección polarizada

Según los últimos sondeos, el escenario preelectoral se encuentra totalmente polarizado entre estas dos opciones, aunque las encuestas no coinciden en cuál de ellas lidera la intención de votos pero sí están prácticamente de acuerdo en que éstas tendrán que medirse en una eventual segunda vuelta, programada para el 24 noviembre.

En tercera posición estaría Consenso Federal, que inscribió ya a la fórmula encabezada por el peronista Roberto Lavagna, ministro de Economía durante los gobiernos de Eduardo Duhalde (2002-2003) y Néstor Kirchner (2003-2007), y en la que el también peronista Juan Manuel Urtubey, gobernador de la norteña provincia de Santa, irá como candidato a vicepresidente.

El sistema electoral argentino obliga a los candidatos a obtener en las primarias al menos el 1,5 % de los votos para competir en las presidenciales, comicios en los que para imponerse en primera vuelta se requiere obtener más del 45 % de los votos afirmativos o bien más del 40 % y diez puntos porcentuales de diferencia por sobre la segunda fórmula más votada.

El precandidato a presidente por la frente Despertar, José Luis Espert, ratificó la presentación de su postulación a la Presidencia y que lleva para la gobernación bonaerense al diputado provincial de Cambiemos Guillermo Castello.

“En este momento estamos haciendo la presentación en la Justicia de todas las candidaturas. Nunca nos quedamos sin partido”, dijo Espert en declaraciones a Todo Noticias (TN), a donde concurrió con su compañero de fórmula, el periodista Luis Rosales, mientras militantes de su fuerza se congregaban frente al edificio del juzgado electoral (ver recuadro).

Sin internas en las fórmulas presidenciales

A diferencia del año 2015, ninguna de las ocho fórmulas que participarán en las PASO de agosto próximo compite internamente.

En 2015, dentro de Cambiemos, compitieron electoralmente el ex senador radical Ernesto Sanz y Mauricio Macri. Triunfó este último y esa promesa de integrar a Sanz al gabinete nunca se cumplió.

El radicalismo, a través de su presidente, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, había pedido realizar elecciones internas entre fórmulas dentro de Cambiemos, pero el PRO se negó.

En el caso de la tercera vía que representaba Alternativa Federal, la idea de realizar unas PASO entre sus principales precandidatos se diluyó, cuando muchos de ellos optaron por hacer alianzas con otras fuerzas políticas.

Primero fue Sergio Massa, quien anunció su pase al kirchnerismo. Luego Miguel Angel Pichetto aceptó el convite presidencial para acompañarlo como vicepresidente en la fórmula. Y por último el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, se alió con el ex ministro Roberto Lavagna en calidad de candidato a vicepresidente.

El kirchnerismo nunca buscó la realización de internas y la decisión de llevar a Alberto Fernández de Presidente, encolumnó a muchos de los gobernadores peronistas que antes abrevaban en Alternativa Federal,

En el caso de la izquierda, finalmente el FIT y el Partido Obrero concretaron una fórmula de unidad encabezada por Nicolás del Caño (FIT) y Romina del Pla (PO) cuya alianza se denomina FIT Unidad.

Y en Unidad Ciudadana, no hubo internas porque a último momento se bajaron de sus candidaturas presidenciales el ex gobernador Daniel Sciole y el ex secretario de comercio kirchnerista, Guillermo Moreno.

Mientras se cerraban las listas, Macri levantaba paredes ecológicas en Olivos. El Presidente, a diferencia de otros dirigentes políticos, decidió compartir imágenes y mensajes en las redes sociales de temáticas fuera de la coyuntura.

