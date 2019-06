“No me desespera irme de River”

| Publicado en Edición Impresa

Ignacio Fernández es uno de los jugadores fundamentales de la estructura técnica de River, que se encuentra en Los Angeles realizando la pretemporada.

El volante, de muy buen rendimiento en el primer semestre de este año, está en la consideración de varios equipos, cada vez que una temporada concluye.

Y en ese sentido, el ex Gimnasia se mantiene cauto a la hora de analizar las posibilidades, aunque no tiene “apuro” en irse del club.

“Estoy muy contento en River. ¿Qué más puedo pedir que jugar en River, el club más grande de Argentina, y en seguir ganando títulos? Uno mantiene la tranquilidad y sabe que las ofertas van a llegar si uno juega bien. Acá estoy muy contento y muy bien. No estoy desesperado por irme”, expresó Nacho desde Los Ángeles, en una charla con un programa de cable.

“Cuesta irse de un club como este. Han aparecido casos de jugadores que se van y después quieren volver. Hay que saber que volver es muy difícil y hay que estar tranquilo para tomar ese tipo de decisiones”, agregó el futbolista.

¿NO SÉ DE DÓNDE SALIÓ LO DE LA DEUDA CON EL TÉCNICO?

Enzo Francescoli, manager de River, salió a desmentir en las últimas horas la versión sobre una supuesta deuda que el club mantiene con Marcelo Gallardo y podría ser el disparador para la salida del DT con destino a la Selección Argentina.

“No manejo la parte económica del club, para eso están los dirigentes, pero me llama mucho la atención. No es algo que acá se haya hablado ni se haya escuchado en el club. No sé de dónde sacó el Chino Tapia esa información, pero no es así”,