Los controles a la energía eléctrica, bajo la lupa después del apagón en el norte platense

Entidades de usuarios, especialistas y legisladores pusieron la mira en el ente regulador. Qué controles se hacen al servicio

El restablecimiento del servicio eléctrico en el grueso de los hogares que pueblan la zona norte de la Ciudad no alcanzó para apagar la bronca de vecinos que no olvidan el calvario vivido durante más de cuatro días.

Los cuestionamientos persisten y los planteos apuntan -además de la empresa Edelap- al accionar de quienes deben velar por la calidad del servicio: el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba), que depende del Ministerio de Infraestrutura bonaerense; así como las direcciones provinciales de Energía, a cargo de Alberto Rica, y de Servicios Públicos, que conduce Edgardo Volosin.

Son estas dependencias las encargadas de hacer cumplir el marco regulatorio eléctrico de la Provincia, establecido en la ley 11.769. Pero, ¿qué responsabilidades les caben a cada una? De acuerdo a la legislación vigente, al Oceba le corresponden, entre otras, “las actividades de control y fiscalización, normativas y jurisdiccionales en materia eléctrica”.

En el Oceba sostuvieron que actúan “constantemente, porque tenemos un sistema de auditorías, tanto de calidad del servicio técnico como de calidad del servicio comercial, como también de seguridad en la vía pública”. En caso de detectar alguna irregularidad -sobre todo si puede afectar bienes o la seguridad de los usuarios-, el Oceba “recomienda” a la compañía el arreglo de la falla y, dependiendo de su importancia, la sanciona. “Pero lo que sucedió el sábado pasado -cuando la salida de servicio de la Subestación City Bell dejó sin energía a unos 51.000 hogares- es como la caída de un avión, es casi imposible que ocurra. El cable que se rompió tenía falla cero”, señalaron fuentes del organismo de control, y se esforzaron en deslindar responsabilidades en las direcciones de Energía y Servicios Públicos. “Corresponde a esas áreas el tendido de las líneas, la aprobación de obras, control de licencias y regulaciones; que nosotros nos encargamos de velar por la calidad del servicio, sancionar a las empresas y defender los intereses de los usuarios”, puntualizaron.

Entre los usuarios, la sensación es harto diferente: “Para la mayoría de las asociaciones de consumidores, el Oceba está muy lejos de la gente y daría la impresión de que sólo aparecen ante una situación de emergencia”, aseguró a este diario el presidente de Consumidores responsables, Henry Stegmayer.

Aunque el defensor de los usuarios destacó al organismo por el inicio del sumario administrativo a Edelap, la aplicación de una multa de $150 millones -que sería destinada para resarcir a los usuarios- y la bonificación en la tarifa de este mes a los usuarios afectados, insistió en “la falta de controles” desde que en 2011 la empresa pasó a la órbita de la regulación provincial.

En la Legislatura bonaerense también hubo pedido de informes por la labor del OCEBA

También, desde la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee) pidieron al Oceba “controlar como corresponde” y criticaron que “ni siquiera” haya resuelto “la obligación de las empresas a reparar un cable que estaba fuera de servicio desde hacía más de un año. Además, no le exige a las compañías brindar un servicio de calidad. Está lejos de las necesidades del usuario”.

En tanto, el ex directivo de Edelap (2002-2007), Marcelo Szelagosky, apuntó contra las “omisiones” de la empresa -en cuanto a inversión y mantenimiento- y del Estado, en cuanto al control en la prestación del servicio. En esta línea, calificó de “vergonzoso” el desempeño del Oceba que, según él, “responde directamente a los intereses de la empresa”.

Cabe destacar que dentro del Oceba, tal como establece el marco regulatorio bonaerense, debe funcionar una Sindicatura de Usuarios integrada por las asociaciones de consumidores. Pero Stegmayer, aseveró que “a los usuarios no nos tienen en cuenta, la experiencia me demuestra que ante un reclamo el Oceba no emite opinión, sino que simplemente traslada las respuestas de Edelap”. Además, disparó, “la mayoría de la gente desconoce donde queda el ente que debe defenderlos”. En rigor, el organismo cuenta con dos sedes: la central, de calle 56 nº 535, y otra de atención a los usuarios, en 49 nº 687.

Otro punto cuestionado por el titular de Consumidores responsables es la composición política del directorio del organismo. A excepción de su presidente, Jorge Arce -con trayectoria es de carrera-, el resto tiene extracción partidaria: el vicepresidente, Ricardo García (UCR), y los vocales, José Antonio Recio (UCR), Martín Marinucci (Frente Renovador) y Omar Duclós (del Gen, pero cercano a Cambiemos).

Sin embargo, en el directorio del Oceba defendieron el carácter “pluripartidista” del organismo e insistieron en que controlan a las compañías (además de Edelap, Eden, Edea y Edes) y cooperativas de la Provincia “con lo que tenemos, que es muy poco personal, porque hay gente que se jubiló y no se la reemplazó más”.

“Por más esfuerzo que pongan, ¿cómo pueden realizar las tareas de control sin recursos?”, se preguntó Stegmayer, que además pidió “una compensación extraordinaria ante el evento extraordinario que sufrieron los usuarios”.

Mientras, en el Oceba ratificaron que, junto a lo anunciado por la Provincia en materia de compensación a los consumidores, “hay un sumario administrativo en curso para evaluar cómo actuó la empresa frente a la normalización del servicio” y establecer un mecanismo de resarcimiento económico por electrodomésticos dañados o pérdida de mercadería. No obstante, “la posible rescisión y el llamado a una nueva licitación será una decisión política del Ministerio de Infraestructura que seguramente tendrá en cuenta los elementos de la investigación que hará el organismo”, indicaron desde el directorio del Oceba.

Vale aclarar que las fuentes del organismo consultadas por EL DIA pidieron reserva de sus nombres pues, ante las múltiples requerimientos, las máximas autoridades del organismo prefirieron no brindar declaraciones al respecto.