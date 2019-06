Fuerte tensión y piquete tras un desalojo de lotes usurpados en Melchor Romero

Anoche los desalojados protestaban cortando el tránsito en la 520. Las tierras estaban ocupadas desde hacía unos 6 meses

| Publicado en Edición Impresa

Momentos de fuerte tensión se vivieron ayer en Melchor Romero, cuando la Justicia platense avanzó con una orden para desalojar terrenos que habían sido usurpados meses atrás.

El procedimiento, que contó con la participación de agentes de distintas fuerzas policiales, tuvo lugar en los lotes ubicados en calle 520 y 155, y fue ordenado por la UFI Nº3, a cargo de Marcelo Martini y contó con el aval del Juzgado de Garantías Nº1.

Al cierre de esta edición, las familias desalojadas -cuyo número no fue precisado, aunque los ocupantes hablan de más de un centenar- se encontraban protestando en avenida 520 y 155, donde bloqueaban el tránsito vehicular.

El operativo comenzó alrededor de las 14. Fuentes policiales y judiciales dijeron a EL DIA que desde hace dos días se les venía avisando a los ocupantes que debían dejar los terrenos, de propiedad privada, ya que había una orden judicial para desalojarlo. “Incluso, en un primer momento se iba a realizar el procedimiento el 25 de junio, pero se les dio un plazo de dos días más”, indicó una alta fuente judicial.

En cambio, quienes ocupaban los terrenos en cuestión denunciaron que el procedimiento fue “violento” y “de imprevisto, no nos avisaron nada que nos iban a sacar”.

No obstante, las fuentes señalaron que no se registraron heridos ni detenidos. “El operativo se pudo cumplir, algunas personas se resistieron pero luego se retiraron y se hizo viable la desocupación del predio”, se informó.

Según trascendió, los vecinos históricamente radicados venían denunciando que la situación estaba “enrarecida” en la zona, y que “punteros” barriales se dedicaban a vender los lotes que se habían usurpado hace cerca de medio año. Otros hablaron de un conflicto que también involucraría a referentes de la zona.

Tras el operativo se dispuso una custodia policial alrededor del predio para que los ocupantes no puedan volver a instalarse.

A su vez se notificó al propietario para que tome alguna medida, como alambrar el lugar, tendiente a evitar que se vuelva a producir una ocupación ilegal.

Las familias desalojadas aseguraron a este diario ayer a la tarde que “no nos dejan pasar a sacar las cosas”, y que la Policía había roto un puente que se había montado para ingresar al predio. Sin embargo anoche se barajaba la posibilidad de que ingresen esta mañana a retirar las pertenencias que quedaron dentro del predio en cuestión.

En la zona explicaron que la porción de tierra que estaba ocupada “es toda una manzana”.

Como se dijo, al cierre de esta edición un grupo de personas permanecía cortando el tránsito en la 520. “Nos vamos a quedar hasta que nos den una solución porque hay menores y no tenemos donde ir”, decían.

UN PROBLEMA EN LA PERIFERIA

Como este diario viene reflejando hace ya hace mucho tiempo, casi no hay localidad de la periferia platense que no sea afectada por la toma de tierras, ya sean fiscales o con dueños particulares. Muchas de esas acciones quedan en el intento, son denunciadas por los vecinos establecidos en esos barrios, la Justicia actúa y no pasan de ese primer amague. Pero también sucede que algunas usurpaciones se consolidan y hasta crecen, porque radicadas unas casillas sin que se tomen medidas en ese sentido empiezan a sumarse otras y así el asentamiento se extiende.

En muchos casos, las intrusiones son alentadas por quienes hacen una tarea de “inteligencia” previa y persiguen fines económicos y/o políticos, pues buscan atraer a terrenos deshabitados a familias sin vivienda. Otras veces la usurpación se produce por la falta de reacción a tiempo por parte de quienes tienen que poner coto a estas prácticas.