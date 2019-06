"Se equivocó y lo sabe", dijo el hijo de Ramón sobre el gesto de su padre en la Bombonera

Emiliano Díaz, hijo del ídolo riverplatense Ramón Díaz, aseguró hoy que su padre "se equivocó" cuando hizo aquel recordado gesto en la Bombonera, donde negó haberse ido a la "B" ante los cánticos de los hinchas "xeneizes" en clara referencia al histórico descenso de River en la temporada 2010/2011.

"No es fácil estar ahí y que 45 mil personas, que no son de tu agrado, te insulten. Yo no sé cómo podría reaccionar. Como también hay gente que tiene el temple como para hacer determinada reacción, se equivocó y él lo sabe", señaló Emiliano en diálogo con ESPN.

Ramón Díaz fue expulsado en el Súperclásico del 5 de mayo de 2013 en La Bombonera que finalizó 1 a 1 y respondió con un "yo no, yo no", ante las burlas de los espectadores que recordaron el descenso del club de Núñez con el cántico: "¡Vos sos de la B!".

"Son cosas que salen en el momento. Que te insulte un estadio entero no está bueno. Lo vi llorar el día que pasó eso (en referencia al descenso de River) y al otro día se comunicó con el presidente del club (Daniel Passarella) para ofrecerse a dirigir al equipo.

Así que yo sé lo que sufrió", señaló Emiliano. "Cuando la camarita está prendida, es un circo. Es diferente cuando lo tenés al lado, en el sillón, y lo ves llorar y sufrir", apuntó el ex asistente de campo de Ramón Díaz en River.

Por último, Emiliano Díaz elogió al actual DT de River, Marcelo Gallardo, gestor de la máxima alegría de la institución con la final de Copa Libertadores obtenida ante Boca, el rival de toda la vida, en Madrid.

"Se reinventa semestre a semestre, no es fácil mantenerle ese hambre de ganar al grupo, ese temple de no relajarse nunca. Además, en el mano a mano es letal, plantea los partidos de una manera admirable", concluyó.