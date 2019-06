VIDEO.- Brutal paliza de padres a un docente de una escuela de La Plata acusado de abusar de nenas de 12 años

El docente pertenece a la Escuela 22, de 520 entre 139 y 140. Lo acusan de "manosear" a alumnas. Esta mañana los padres se reunieron en la institución y le dieron una feroz paliza. El profesor hizo la denuncia por la agresión sufrida

Una tremenda situación se vivió hoy en una escuela platense por una fuerte denuncia contra un docente. Todo ocurrió en la Escuela 22 de nuestra ciudad, ubicada en 520 entre 139 y 140, cuando los padres de alumnas de primer año le dieron una feroz golpiza a un profesor de matemática, de entre 40 y 45 años, al que acusan de haber "manoseado" a las niñas de entre 12 y 13 años.

Según relató una de las mamás, que pidió mantener en reserva su nombre, esta semana empezó a correr el rumor sobre los presuntos abusos del docente, quien estaría en la institución "hace menos de un años", tal como contó. Como cada vez eran más las chicas que se animaban a contar lo que supuestamente les había sucedido, y haber alertado a las autoridades sobre la situación sin que éstas "nos dieran bolilla", hoy decidieron reunirse en la escuela a sabiendas de que le tocaba dar clases.

Según relatan las presuntas víctimas, quienes no hicieron la denuncia policial hasta el momento, el hombre "les tocaba la cola al pasar y les hacía otras cosas más, como así al pasar". Cuando los padres se enteraron de esta situación "se le avisó al colegio, que no le dio importancia al caso y tampoco nos dio bolilla. Por eso se reunieron las madres hoy porque el docente tenía que dar clases. Las nenas dicen que las acosaba sexualmente". Y agregó que "por eso decidieron increparlo y esto es lo que pasó. Terminaron golpeándolo ante la impotencia de no poder hacer nada".

Según relató el mismo testigo, "se lo llevó la policía del destacamento La Unión, sino los padres lo terminan matando".

Según la versión policial, quien fue a hacer la denuncia al Destacamento la Unión fue el propio docente, quien declara por la agresión sufrida. Asimismo informaron que ninguno de los padres se presentaron a hacer la denuncia por la terrible acusación.