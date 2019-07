Martha Pelloni: “La Cámpora es el brazo del narcotráfico de Cristina Kirchner”

La religiosa disparó contra la agrupación ultra K, desde donde le advirtieron que sus dichos “pueden tener consecuencias judiciales”

La hermana Martha Pelloni lanzó el lunes una grave denuncia pública contra la agrupación ultra K La Cámpora, al afirmar que funciona como “el brazo del narcotráfico en la política de Cristina Kirchner”.

La coordinadora de la Red de Infancia Robada hizo estas declaraciones durante una entrevista en un programa de TV, en el que afirmó: “No conozco sus intenciones o intereses, pero Cristina se equivocó al poner de ladero a La Cámpora. El narcotráfico es lo que mata a nuestra gente”.

La religiosa sostuvo que “La Cámpora es el brazo del narcotráfico en la política de Cristina. Lo viví en mi provincia, Corrientes, me atrevo a decir que tengan cuidado”.

Pelloni, que encabezó las marchas del silencio en Catamarca por el crimen de la joven María Soledad Morales, agregó que “La Cámpora nos ha dejado el estigma de la droga, del consumo, del comercio. De hecho todavía no están solucionados los problemas que se encontraron. Muy triste”.

Y agregó que le da “mucha pena Cristina, es muy difícil conocer a una persona, pero la considero una líder. Pero si hubiera estado en el lugar de ella, me hubiera retirado. El país necesita no los procesamientos, necesita sentencias. Si no curamos el mal en el cual hemos caído como Argentina, veo muy difícil que nos recuperemos como argentinos”, enfatizó Pelloni.

En la misma línea, sostuvo que en las próximas elecciones “no” va a votar “la corrupción, el narcotráfico y voy a luchar para que en todo el país tengamos trabajo. Es una vergüenza que se haya despedido tanta gente”, aunque evitó adelantar por quién votará.

Destacó la incorporación del senador peronista Miguel Pichetto en la fórmula de Juntos por el Cambio, aunque, dijo, “hubiera querido que el abanico se hubiera cubierto más. Me hubiera gustado más gente”.

Y concluyó que pide a los argentinos que “votemos con conciencia, de no corrupción, de no narcotráfico, de fuentes de trabajo, de idoneidad en los cargos políticos”.

“CONSECUENCIAS JUDICIALES”

Ayer, la respuesta desde el sector de La Cámpora la dio la diputada nacional del Unidad Ciudadana y precandidata a intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien afirmó que las acusaciones de Pelloni son “muy graves” y que “pueden tener consecuencias judiciales”.

“Es muy grave lo que dice Martha Pelloni. No puedo creer y no entiendo a qué se refiere. Puede tener consecuencias judiciales”, dijo la legisladora, integrante de la agrupación kirchnerista que dirige Máximo Kirchner.

“Me cuesta pensar que Pelloni no hable de la gente que muere de frío y salga a acusarnos de narcotraficantes. Puede ser que haya alguien de la política atrás”, dijo Mendoza en declaraciones radiales.

Y agregó que “la demonización a La Cámpora nos perjudica a todos porque ataca la posibilidad de un pensamiento crítico”.

La diputada nacional criticó duramente también a la gobernadora, María Eugenia Vidal, que durante una entrevista con Jorge Lanata, aseguró que si Axel Kicillof, el precandidato a gobernador bonaerense del kirchnerismo, se impone en las próximas elecciones, será La Cámpora quien gobierne.

“Para pelearse se necesitan dos y a nosotros Vidal no nos va a encontrar. Que se pelee con Macri para defender a los bonaerenses”, sostuvo Mendoza y concluyó: “No somos todos iguales: hay gobiernos con los que se puede comer y elegir qué comer, se puede pagar las tarifas y se puede estudiar”.

El domingo, también en una entrevista televisiva, Vidal afirmó que Kicillof “es La Cámpora” y que si el Frente de Todos gana las elecciones “La Cámpora va a gobernar”. La mandataria provincial dijo, además, que el proyecto del espacio que lidera la fórmula Fernández-Fernández es “Máximo2023”, al tiempo que criticó que ese espacio representa “un sistema de gobernar que prioriza a la política antes que a las necesidades de la gente”.