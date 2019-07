Las Bonitas ya tienen calendario y debutarán el 31 de julio frente al seleccionado de Campana

| Publicado en Edición Impresa

El seleccionado femenino de la Liga Amateur Platense, conocido con el nombre de Las Bonitas, ya conoce a sus rivales del Torneo Provincial, que organiza el Consejo Federal, y que comenzará en pocos días más.

De acuerdo al sorteo efectuado en las últimas horas, el equipo platense integrará la Zona A junto a San Pedro, Campana y San Nicolás. Y su debut está previsto para el 31 de este mes, frente a Campana, de visitante. El certamen Provincial otorga el pasaje al Nacional, que se desarrollará en la provincia de San Juan. Y en ese sentido, Las Bonitas conocen muy bien este tipo de competencias, pues ya se consagraron campeonas provinciales y nacionales.

DESEMPATES EN JUVENILES

La cancha de Argentino Juvenil (18 y 460) será escenario mañana de los partidos de desempates del torneo de juveniles.

De acuerdo a la programación, a las 11 se enfrentarán Asociación Iris vs. For Ever, en cuarta división; y a las 14 lo harán 5 de Mayo vs. Polideportivo Gonnet, en quinta división del Torneo Proyección.

En cuanto a este torneo, Ateneo Popular fue campeón con la 2008, séptima y octava. Y San Juan Bautista con la 2009, cuarta y octava.