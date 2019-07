Pese al acueducto, el agua de la canilla aún genera dudas en Gonnet y Castells

Javier Beroy, 16 y 503 “ Generalmente encargo el agua a la mañana y después la paso a buscar; cuando se puede lleva dos bidones mi esposa y otros dos, yo. Mis vecinos hacen lo mismo porque el agua tiene un olor y sabor raro, no nos animamos a tomar el agua de la red, aunque a veces la usamos para cocinar y el resto de las cosas del hogar”

Natalia, Gonnet “ Retiro agua del tanque porque es difícil llegar a los bidones; hay gente que se lleva de a cuatro y se acaban rápido. Estos son para la casa de mi hermano, él me dijo que las veces que tomaron agua de la canilla se descompusieron y me recomendó que no la tome”