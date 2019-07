Las fallas del servicio eléctrico otra vez pusieron los pelos de punta a los vecinos

En Barrio Norte, Altos de San Lorenzo y Los Hornos los usuarios volvieron a pasar varias horas sin luz. Anoche, piquete en Melchor Romero

Desde el masivo apagón en el norte platense casi no hubo un día de paz. Ayer, los cortes en el suministro eléctrico volvieron a poner los pelos de punta a los vecinos de diferentes barrios. Y mientras avanza un proceso judicial para exigir resarcimientos (ver aparte), las fallas del servicio volvieron a estar a la orden del día.

Donde están hartos de los vaivenes del suministro es en un sector de Barrio Norte, porque a los constantes picos de tensión que tuvieron durante la semana ayer acumularon más de doce horas sin energía eléctrica. “Hace doce horas que estamos sin luz, pero hace cinco meses que se nos viene cortando y cuando vuelve nos quema los electrodomésticos”, denunció, por la mañana, Guillermo Gualchi, quien vive en un edificio de 38 entre 5 y 6. “Cuando llamamos a EDELAP no nos dicen nada, sólo que están trabajando”, agregó.

Parecido panorama es el que relató Liliana Di Santi, otra vecina de la misma cuadra, que estuvo sin luz desde el jueves alrededor de las 21hs. “Vivimos en un edificio y ya no tenemos agua ni ascensores y las luces de emergencia no tienen carga”, afirmó.

Según comentó Di Santi, el inconveniente fue con una fase, ya que algunos vecinos sí contaban con servicio. “Tengo protectores en los enchufes y se apagan constantemente por los picos de tensión”, señaló esta vecina, cansada por los constantes problemas del servicio.

Pero el corte no se registraba sólo en esa zona, sino también en 7 y 40, 6 y 40, 41 entre 5 y 6, 41 y 7, Plaza Olazábal y desde la madrugada en 23 entre 41 y 42. “Lo peor es que tampoco se veían policías, era una boca de lobo”, contó Agustina, vecina de Plaza Olazábal, quien además se quejó porque los cortes se vienen repitiendo y Edelap “no da respuestas”.

Pero Barrio Norte es el único lugar donde andan con problemas con el suministro eléctrico, ya que en 81 y 26 bis, y calles adyacentes, Altos de San Lorenzo, anteanoche tuvieron cortes intermitentes “de esos en los que la luz viene y va”, contó Mirta Palacios, y ayer a la mañana, pasadas las 10hs., se cortó y desde entonces no retornó. “Tenemos que tener todo desenchufado. Yo tengo una heladera de hace 20 años que se me llega a quemar me muero”, agregó la vecina.

Mientras que en diferentes puntos las quejas se multiplicaron por la tarde y anoche había un piquete en 520 y 161, de Romero.

Al respecto, desde Edelap informaron “que se registró una salida de servicio en una instalación perteneciente a la Estación Transformadora Sur ubicada en Avenida 90 y calle 139 en Los Hornos y que se realizaron las maniobras habituales de operación para restituir el servicio desde la red”. Como consecuencia de esa falla, “actualmente resta normalizar tres sectores puntuales comprendidos de 146 a 140 y de Av 66 a 74, de 30 a 141 y de 78 a 89 y de 22 a 167 y de 93 a 645”, sectores donde “se colocarán grupos electrógenos y se estima que antes de la medianoche (de ayer) contarán con suministro normal”.