Escándalo en el fútbol femenino de la Selección: por ausencias en la lista de los Panamericanos, piden renuncia del DT

Belén Potassa, Estefanía Banini, Ruth Bravo y Florencia Bonsegundo, las jugadoras del seleccionado femenino de fútbol que quedaron afuera de la lista para los Juegos Panamericanos, expusieron hoy las diferencias que existen con el cuerpo técnico encabezado por Carlos Borrello.

Tras conocerse la lista de 18 representantes para la competencia que se desarrollará en Lima, Perú, las jugadoras publicaron en sus redes sociales sus respectivos descargos donde expusieron las diferencias con el cuerpo técnico.

"Ellos, quienes son los únicos que cobran, ellos que por tener diferencias han decidido darle un punto final a mi sueño de defender a la más linda", escribió Banini en su cuenta de Instagram.

Banini, quien fuera la capitana del equipo que participó del último Mundial en Francia, acusó al cuerpo técnico de Borrello de dejar afuera del plantel de los Panamericanos a las referentes que se alzaron en su contra.

"El motivo de esto es muy simple se habló con todo el equipo que viajó al mundial ya que pensamos que ellos no están a la altura de lo que pretendemos", agregó la número 10.

A su vez, lamentó que el reclamo no haya sido generalizado al asegurar que siente "pena" porque "esperaba que todas lucharan de la misma manera".

"Entiendo que quizás les ganó el sentimiento tan lindo de defenderla" a la camiseta del seleccionado aunque remarcó que "a veces para crecer, hay que resignar".

Ruth Bravo, por su parte, escribió una carta con los mismos argumentos y eligió una frase supuestamente dicha por Borrello durante el Mundial que para ella marcó el fin de un ciclo.

"En lo personal creo que cada persona cumple un ciclo y no deseábamos más escuchar previo a un partido cosas tales como: 'nos defendemos porque no me quiero comer 11 de nuevo". Ejemplos como ese sobran", expuso Bravo.

Las delanteras Florencia Bonsegundo y Belén Potassa también se expresó en la misma línea y reclamaron por "gente profesional" en el cargo.

"Necesitamos gente profesional que deje diferencias de lado apoyando lo que un grupo necesita y no tachando a referentes por alzar la voz", apuntó Bonsegundo.

"Queremos el crecimiento real del fútbol femenino, queremos estar a la altura de las potencias", exigió Potassa, otra de las máximas referentes de Argentina.

EL TEXTO

¡Ni descanso, ni lesiones, ni permisos de mi club!! ¡Ganas sobran de estar en la selección! ¡Desde los 5 años entrenando para defender la celeste y blanca! ¡Luchando desde mi lugar la igualdad sin discriminaciones!

El cuerpo técnico decidió dejarme afuera. Ellos, que son los únicos que cobran, ellos que por tener diferencias han decidido darle un punto final a mi sueño de defender a la más linda! El motivo de esto es muy simple: se hablo con todo el equipo que viajó al mundial ya que pensamos que ellos no están a la altura de lo que pretendemos.

¡Queremos el crecimiento real del fútbol femenino, queremos estar a la altura de las potencias! ¡Queremos personas capacitadas con experiencia suficiente para aprender de ellos y no que al salir a jugar nos digan “nos defendemos porque no me quiero comer 11 de nuevo”! Ejemplos como ese sobran y ¡son lamentables!

Lágrimas en los ojos y el corazón roto pero siempre con la frente en alta y tranquila de haber sido consecuente con lo que dije en esa charla.

Siento pena porque esperaba que todas lucharan de la misma manera pero entiendo que quizás les ganó el sentimiento tan lindo de defenderla, quizás, a veces, ¡para crecer hay que resignar!

¡Orgullosa de quienes si lo hicieron! ¿Cuánto nos falta para que todas digamos no vamos a la Casa Blanca y se haga lo que se dice? 🤔 (palabras de Megan Rapinoe capitana de la selección campeona del mundo).

¡Gracias amigos, familia y a vos por apoyarme! ¡Gracias Argentina por enseñarme la pasión! Voy a seguir luchando porque te amo

¡VAMOS ARGENTINA, VAMOS MI SELECCIÓN!