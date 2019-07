Milito: "El equipo aún no lo confirmamos"

De cara al debut en la Superliga el próximo domingo ante Aldosivi, el entrenador de Estudiantes habló en conferencia de prensa

Estudiantes ultima detalles de cara al debut en la nueva temporada de la Superliga argentina. El próximo domingo recibirá desde las 11 a Aldosivi de Mar del Plata en el estadio Único.

El entrenador, Gabriel Milito, habló este mediodía en conferencia de prensa en el country de City Bell. “El equipo aún no lo confirmamos, mañana tenemos el último entrenamiento para definirlo. Realmente sentimos que algunos jugadores que no inicien jugando tranquilamente lo podrían hacer, pero tenemos que arrancar con once".

"Hay un nivel muy parejo y competitivo en el plantel, por eso en algunas posiciones todavía no nos definimos. Sea cual sea la opción por la cual nos inclinemos, creemos que va a ser la mejor porque los vemos a todos que están muy preparados”, agregó.

De cara a la evaluación que hace hasta aquí, dijo: “Estoy conforme con la pretemporada, con el trabajo que hemos realizado, con el comportamiento de todos los jugadores y el esfuerzo que hicieron en una etapa que requiere mucho esfuerzo. Casi la totalidad del equipo pudo hacerla de forma ininterrumpida".

"Nuestros objetivos, son partido a partido. Estamos con mucho entusiasmo y tenemos ganas que llegue ya el domingo para empezar a competir pero como imagino cualquier entrenador y cualquier equipo cada vez que se comienza una nueva temporada"

Sobre el rival, expresó: “Reconocemos el cambio y la renovación que ha tenido Aldosvi con relación a su plantel. Su principales modificaciones fueron en su ofensiva, donde no cuentan con jugadores que la temporada pasada hicieron un gran torneo. Igual, es un equipo que se reforzó bien. Es un equipo claro en su manera de jugar, después veremos si los antecedentes que nosotros tenemos se confirman el domingo o cambian su forma. No creo que sean grandes cambios, en líneas generales siempre jugaron con la misma intención”.