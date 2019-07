A un emprendimiento familiar le robaron hasta la ilusión

| Publicado en Edición Impresa

Hace 20 días iniciaron un emprendimiento familiar en La Plata y ya les robaron dos veces: “Estamos devastados”

Se trata de un local de repostería artesanal que funciona en Villa Elisa, cuyos productos son distribuidos en todo el país. La iniciativa está en jaque tras una seguidilla de golpes delictivos

Hace veinte días, Eduardo Filar y su familia abrieron un emprendimiento comercial en Villa Elisa que consiste en la elaboración de productos de repostería, principalmente tortas con frutos secos, que son distribuidos en distintos puntos del país. Sin embargo, por estas horas, esta iniciativa próspera y con buen potencial pareciera estar derrumbándose, ya que en los últimos días el local donde funciona, en Camino Centenario entre Arana y 420, fue blanco de dos robos, el último ocurrido en la madrugada de hoy siendo un golpe durísimo que hace tambalear el proyecto. “Estamos devastados”, contó Eduardo.

“Mi hijo entró a la mañana y se encontró con que nos volvieron a entrar y se llevaron un montón de elementos de trabajo. Todavía no calculamos el valor de todo lo que nos robaron”, sostuvo Eduardo en medio de la angustia por la nueva arremetida delictiva en su comercio conocido como Estancia La Teodora. Eduardo consignó que “llevamos 10 años elaborando tortas y recién abrimos hace menos de tres semanas para intentar crecer, pero en los últimos cinco días ya nos robaron dos veces, pero en esta segunda vez se llevaron los instrumentos que usamos para cocinar, los anafes, mercadería”.

“La semana pasada ya nos había destrozado una reja, nos entraron por la parte de atrás”, recordó. Pero esta vez fue más grave, ya que “pusimos más medidas de seguridad y las rompieron, rompieron todo”. Lamentando estos importantes faltantes y los esfuerzos y recursos económicos invertidos para poder llevar adelante la actividad, dijo: “No sabemos cómo vamos a seguir, ni siquiera podemos asegurar que vayamos a seguir. Nos estamos replanteando la situación. Nos vinimos a Villa Elisa para elaborar productos de La Plata para el país, pero estamos desprotegidos, no funciona la policía, vas a hacer la denuncia y no te la toman porque no está el comisario”.

“En Estancia La Teodora hacemos tortas con frutos secos, las elaboramos nosotros. Tenemos un pequeño despacho pero nos dedicamos a distribuir por todo el país. Pero no sabemos si vamos a poder seguir. Estamos muy impactados”, manifestó.

“Estamos pasando por un momento de mucha amargura y bronca”, expresó Eduardo. A eso se suma que tras varias horas de lo ocurrido, según dijo, “el comisario de Villa Elisa no nos quiere atender”.