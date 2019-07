Qué es "Las Esposas del Fútbol", una iniciativa de la mujer de un ex futbolista

Pecky Michetti, esposa del Cuqui Silvani el recordado delantero de River, acaba de insertar en los medios "Las historias de las Esposas del fútbol".

"Hoy ya se resignificó el término botinera. Hay un sobredosis de Wanda, pero muchas tenemos una vida diferente", dice Pecky que creo un espacio para contar las historias de las mujeres de los futbolistas.

Ese trabajo se puede compartir en su blog, su Instagram y también a través de una sección en el programa "Jogo Bonito" que va por FM.

"Me pasaba que me decían botinera y era una definición que no tenía clara, porque en el inconsciente colectivo está el gato, la mina que va de shopping y yo creo estar lejos de eso. No digo que no me gusta comprarme cosas o que tuve sólo un novio en mi vida, pero estudié varias carreras y en un momento me di cuenta de que había perdido el sentido de la identidad. La gente me felicitaba por los goles del Cuqui, pero mi persona se había desdibujado atrás del futbolista, y charlando con otras chicas me di cuenta de que era algo que les pasaba a muchas...", señala la esposa del Cuqui Silvani.

Tenía todo bastante claro: estudió periodismo, guión y siendo muy joven ya trabajaba junto a Gastón Portal en Canal 7. En ese momento, no pensaba que aquel noviazgo que había comenzando cuando aún no había terminado el secundario con el pibito que hacía goles en el Monumental con la de River iba a alterarle su destino.

Lo sufrió, lo remarcará a lo largo de la charla, pero hoy con su marido, Walter Silvani, ya retirado, María, o Pecky como la conoce todo el mundo, se liberó y empezó a dedicarse de lleno a su carrera. Así fue que encontró un submundo del fútbol al que nadie miraba y del cual ella misma era protagonista: las Esposas del Fútbol.

