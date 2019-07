Desde el oficialismo salieron a cruzar a Aníbal Fernández por comparar a Vidal con Barreda

Rodríguez Larreta: "La frase de Aníbal Fernández resume la Argentina que no queremos". María Luján Rey, madre de una de las 51 víctimas de la Tragedia de Once y precandidata a diputada por Juntos por el Cambio fue otra de las figuras del arco oficialismo que criticó al ex funcionario kirchnerista

El jefe de Gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta consideró hoy una "barbaridad" las declaraciones de Aníbal Fernández, quien dijo ayer que confiaría sus hijos a Ricardo Barreda, el odontólogo platense condenado por el crimen de su esposa, su suegra y sus dos hijas, antes que a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y dijo que esa frase "resume la Argentina que no queremos". “La gente ya superó al kirchnerismo. Estoy convencido de que la Argentina no quiere volver atrás. La frase de Aníbal Fernández resume la Argentina que no queremos”, dijo Rodríguez Larreta esta mañana en declaraciones a CNN Radio. "Comparar a Vidal con un femicida múltiple es una barbaridad. Pero yo no me engancho con las agresiones. No le contesto a Alberto (Fernández) ni a Aníbal, en definitiva son todo lo mismo", había dicho previamente en diálogo con radio Mitre. En ese marco, el jefe de gobierno porteño dijo que "jamás" responde agresiones: "sino es lo mismo, cuestionas agresiones y terminas agrediendo, tengo muchísimo trabajo en la ciudad, y además no es lo que Argentina necesita", añadió. Rodríguez Larreta se sumó así al rechazo a las polémicas declaraciones de Aníbal Fernández que fueron replicadas ayer por la misma Vidal, quien señaló en Mar del Plata que esos dichos "hablan más de quien lo dijo que de mí". Por otra parte, María Luján Rey, madre de una de las 51 víctimas de la Tragedia de Once y precandidata a diputada por Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, repudió también las expresiones de Aníbal Fernández, al que acusó de "siniestro". "Da asco escuchar a un personaje tan siniestro hablar del cuidado de los hijos. ¿Dónde estaba él cuando mataron a mi hijo? ¿Dónde estaba él cuando ocurrió la tragedia de Once y murieron tantos hijos, víctimas de la corrupción del Estado del que él formaba parte?", se preguntó Rey. En tanto, ayer la diputada de Cambiemos Silvia Lospennato pidió que "varones y mujeres de todos los partidos políticos" repudien las afirmaciones del exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández. A la vez, la diputada calificó la comparación entre Barreda y Vidal como "violenta y misógina". "Ojalá esa comparación inadmisible sea repudiada por varones y mujeres de todos los partidos políticos. María Eugenia Vidal fue elegida por millones de bonaerenses para hacer lo que muchos hombres no hicieron antes en la Provincia, luchar contra las mafias y el abandono", replicó Lospennato, quien integra la lista de candidatos bonaerenses de Juntos por el Cambio.

