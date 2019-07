Empresas tecnológicas de EE.UU planean retirar su producción de China por la guerra comercial

Aunque hay un comienzo de tregua tras el encuentro de Trump con Xi Jinping, las compañías no alterarían sus planes

Importantes compañías de tecnología de los Estados Unidos planean cambiar la producción de productos sustanciales fuera de China, como consecuencia de la guerra comercial entre ambos países, informa hoy el diario japonés Nikkei.

Los fabricantes estadounidenses de computadoras personales HP Inc y Dell Technollogies planean reasignar hasta el 30% de su producción de portátiles fuera del territorio chino, detalló.

Microsoft Corp, Alphabet Inc (Google), Amazon.com Inc, Sony Corp y Nintendo Co Ltd también están tratando de cambiar la fabricación de algunos de sus productos fuera del país asiático, apuntó además.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de China, Xi Jinping, llegaron acordaron una tregua a la guerra comercial durante una reunión que mantuvieron con ocasión de la cumbre del G20 (países de mayor desarrollo económico) que concluyó el fin de semana pasado en Osaka, Japón.

La tregua allana el camino para un reinicio en las negociaciones comerciales entre Whasington y Beijing luego de meses de estancamiento, pero no parece probable que las compañías alteren sus planes de mudar parte de su producción fuera de China, según analistas de negocios.

"En junio pasado, Apple Inc solicitó a sus principales proveedores que evaluaran el impacto en los costos por trasladar el 15% -30% de su capacidad de producción de China al sudeste asiático mientras se prepara para una reestructuración de su cadena de suministros, informó el diario Nikkei.