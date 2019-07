El ensenadense Agustín Díaz logró un histórico triunfo para el remo argentino

La dupla argentina integrada por el ensenadense Agustín Díaz y Axel Haack (oriundo de la localidad de Martínez) conquistó un triunfo histórico para el remo de nuestro país al ganar la competencia de M2 sin timonel de la prestigiosa Henley Royal Regatta, en Inglaterra. En la final se impusieron a los holandeses Michiel Oyen y Mitchel Steenman.

Como quedó dicho, los argentinos superaron en la definición a los holandeses Oyen y Steenman; mientras que en el camino a la final vencieron en las semifinales a los irlandeses O'Donovan y O'Driscoll.

En la Henley Royal Regatta, las competencias son mano a mano y las eliminatorias se desarrollaron a lo largo de 2.112 metros.

Agustín Díaz y Axel Haack serán dos de los representantes argentinos en los Juegos Panamericanos de Lima, que se llevarán adelante entre el 26 de julio y el 11 de agosto.

Coming from behind to cement their names in #HenleyRoyalRegatta history, A. Diaz & A. Haack, ARG are the Silver Goblets & Nickalls’ Challenge Cup winners in 2019. pic.twitter.com/WarAX6HLlk