Un ex vice de Maduro, entre los “fugitivos más buscados” por EE UU

WASHINGTON

El ministro de Industria de Venezuela, Tareck El Aissami, fue incluido por el Servicio de Inmigración de EE UU (ICE, por sus siglas en inglés) en su lista de los diez fugitivos más buscados.

“¿Has visto a este fugitivo más buscado? Está requerido por tráfico internacional de narcóticos”, escribió ICE en su cuenta de Twitter publicando una foto del ministro, que antes fue vicepresidente del gobierno de Nicolás Maduro y es objeto de sanciones por parte de EE UU.

El Aissami fue acusado en marzo de este año en una corte federal de EE UU de violar la ley de capos extranjeros de la droga y de evadir sanciones impuestas por Washington: si es detenido y extraditado enfrenta hasta 30 años de cárcel.

En febrero de 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE UU había incluido a El Aissami en su lista negra por estar presuntamente involucrado en narcotráfico. “Él posibilitó envíos de narcóticos desde Venezuela”, dijo ICE. “En sus cargos anteriores, él supervisó o participó parcialmente en envíos de más de 1.000 kilogramos desde Venezuela, en varias ocasiones, incluyendo algunos con destino final en México y en EE UU”, agregó ICE.

EE UU encabeza la presión internacional para sacar del poder a Maduro, a cuyo gobierno considera resultado de elecciones fraudulentas y a quien acusa de la debacle económica de la otrora potencia petrolera.

REUNIÓN CHAVISMO - OPOSICIÓN

En tanto, el gobierno y la oposición venezolana iniciaron ayer una nueva ronda de reuniones bajo el mecanismo promovido por Noruega en medio de denuncias de las autoridades chavistas que acusaron al líder opositor Juan Guaidó de impulsar una operación internacional para “robarse” los activos del Estado venezolano.

El anuncio fue hecho por el vicepresidente de la Asamblea Nacional (parlamento, de mayoría opositora), Stalin González, quien dijo en su cuenta de Twitter que “insistimos en la búsqueda de una salida constitucional que ponga fin al sufrimiento de los venezolanos”. González señaló que el pueblo necesita “resultados definitivos” para salir de la crisis, pero no ofreció más detalles.

#MostWantedWednesday Have you seen this #mostwanted #fugitive? He's wanted for international narcotics trafficking. https://t.co/mH0f1lE59i pic.twitter.com/SiGW1MN4HX