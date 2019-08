Si Baby Etchecopar no se retracta, irán a la Justicia

Molesto por un pasacalle en contra de un espectáculo suyo, y sin fundamentos, el conductor dijo que en la sede social albiazul venden drogas

| Publicado en Edición Impresa

Ángel Pedro Etchecopar, conocido popularmente como Baby Etchecopar, conductor y actor, calentó ayer el ambiente en Gimnasia, a partir de una denuncia, sin fundamento, como él mismo lo aceptó, que mereció un repudio generalizado, que a nivel dirigencial significó una participación del área “legales” de la institución.

Baby arremetió contra el club albiazul de la calle 4 desde la pantalla del canal de cable A24, en un programa que lo tiene al frente, tras sentirse ofendido por un pasacalles colgado justamente en el referido lugar, que repudió una actuación suya en el teatro Metro, situado en 4, entre 51 y 53.

“Baby basura, el Lobo te repudia”, fue la frase del pasacalles colgado en la sede social de Gimnasia por personas que calificaron al también llamado, en su momento, “El Ángel de la Medianoche”, de “misógino y fascista”.

Lo insólito es que Etchecopar, un hombre de muy larga trayectoria en los medios, acometió contra el club sin prueba alguna, como él mismo lo manifestó.

“En el club Gimnasia y Esgrima La Plata venden droga. No sé si es verdad, pero venden droga. Me lo dijeron los que entraban al Teatro el viernes, que son los K de la barra que venden falopa”, dijo textualmente quien de esta forma generó un gran malestar en la gente del Lobo.

Consultado al respecto, el presidente Gabriel Pellegrino, primero resaltó que estaba al tanto de lo ocurrido, después se extrañó por el ataque, y a continuación destacó que para evaluar las acciones a seguir, el tema se direccionó al área encargada de cuestiones legales.

Volviendo a la acusación de Baby Etchecopar, sus dichos generaron mucha bronca entre los Triperos, que repudiaron su actitud y utilizando las diferentes redes sociales pidieron que si en realidad tenía pruebas, que las aportara a la Justicia.

Horas después, cuando la acusación adquirió el nivel de escándalo, “el club Gimnasia envió una carta documento al programa televisivo de cable A 24 y al conductor Ángel Pedro “Baby” Etchecopar, para que se rectifique públicamente por afectar la imagen de nuestra institución, al denunciar la presunta venta de drogas en la sede social de calle 4 y al mismo tiempo se reserva acciones legales para iniciar una exposición penal correspondiente ante la Justicia.

FUERTE COMUNICADO OFICIAL DEL CLUB, QUE IRÁ A LA JUSTICIA PENAL SI EL ANIMADOR NO DA MARCHA ATRÁS

“Nuestro Club nada tiene que ver con el pasacalles anónimo al que el conductor hace referencia.

“Aprovechamos para comentarle al señor Ángel Pedro “Baby” Etchecopar que en nuestra sede social practican deporte más de 1.200 niños. Además, se encuentra la Casa de Lobos, hogar de nuestros jóvenes jugadores de fútbol que viven lejos de sus familias. Sus dichos afectan a nuestra institución y las miles de familias que día a día nos eligen para que sus hijos practiquen deporte.

“Además, somos un club que trabaja enfocado en su rol social e inclusivo. Contamos con un equipo de Powerchair, el único en la ciudad de La Plata en el que jóvenes con discapacidades motrices pueden hacer deporte. Y estamos orgullosos de contar con TIADE, un espacio destinado para que chicos y chicas con Síndrome de Down tengan talleres de arte, deportivos y de expresión corporal.

“Desde el club de Gimnasia y Esgrima La Plata lo invitamos al señor Ángel Pedro “baby” Etchecopar que se retracte públicamente y pida las disculpas que todos los que hacemos este club nos merecemos”.

La respuesta institucional fue contundente y habrá que ver cómo reacciona el conductor en el día de hoy sobre el particular, pues de no disculparse en los términos solicitados, el tema seguramente avanzará en la Justicia, donde básicamente Baby como mínimo tendrá que aportar las pruebas que el mismo aseguró no poseer.

Hubo una larga serie de reuniones ayer a nivel dirigencial para analizar la agresión y fijar la forma en que se recurrirá a los organismos que corresponda. Y hasta se editó un video que muestra a Baby Etchecopar haciendo la denuncia por televisión e imágenes con actividades deportivas de distintas características y de las acciones sociales y de igualdad que se realizan en el club.