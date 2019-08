"Messi es lo mejor que tenemos y mucho más allá del fútbol" ¿Quién lo dijo?

Luis Scola, todo un emblema del basquetbol argentino y referente del deporte nacional, elogió a Lionel Messi durante una entrevista en la que habló sobre diferentes temas.

Pero al momento de referirse al capitán del seleccionado argentino dijo: "Messi es lo mejor que tenemos, me río cuando acá se lo discute, me parece mentira y no lo puedo entender".

Sobre el mismo tema y manteniendo el nivel de reconocimiento hacia el rosarino el basquetbolista agregó que "La grieta en Argentina funciona en todo, con quién te quedas ¿Messi o Maradona"... Scola no dudó: "Me identifico más con Mesi; igual lo que digo de Messi va mucho más allá del fútbol...Yo pongo a Messi arriba de todo lo bueno que los argentinos tenemos", afirmó