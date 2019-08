San Luis se durmió y, muy atento, el CASI le hizo sufrir una derrota en casa

La Academia lo venció en la Cumbre por 20 a 14 tras un encuentro donde los azulgranas nunca se sintieron cómodos

En el marco de la decimoctava fecha del URBA Top 12 San Luis no pudo con el CASI, perdió en su reducto del barrio de La Cumbre por 20 a 14 y no termina de afirmarse en el máximo torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires.

Justamente ayer los dirigidos por Pablo Cáffaro y Luciano Lazzarini dejaron pasar una buena chance de sacar algo de luz ante un rival directo que está de la mitad de tabla hacia abajo: el Club Atlético San Isidro. Y desde el arranque mismo San Luis intentó con buenos movimientos quebrar la defensa visitante pero pareció perderse en nada, porque en solo 20 minutos la Academia lo golpeó y lo hizo sentir en el marcador las imprecisiones de su juego.

Porque primero con un try de Paolucci y después con un drop y un conversión de Jero Prisciantelli, los de San Isidro tomaron ventajas que marcaron la tónica del encuentro. El marista respondió con los tries de Nano Aguilar y Facu Gibert para terminar el parcial arriba por 14 a 13 tras un primer tiempo muy parejo.

En el periplo final todo fue muy dividido y San Luis pareció estar mejor parado, pero en una jugada con muy mala fortuna cuando parecía que el dueño de casa se empezaba a sentir cómodo un try de pelota recuperada de Sartori le hizo pagar muy duro la falta de efectividad en los metros finales al conjunto marista. Ojo que el Club Atlético San Isidro no fue una máquina ni mucho menos, eso sí, fue muy oportuno y por sobre todas las cosas, muy efectivo.

El try sobre el final de Jurado tras una jugada de varias fases con los gordos golpeando con el pick & go sonó a un mazazo que San Luis no esperaba. Derrota finalmente por 20 a 14.