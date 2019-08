Los Tilos, con autoridad, se llevó puesto a Champagnat en Pilar y es más líder que nunca

| Publicado en Edición Impresa

Los Tilos por la 17ma fecha del torneo de Primera A de la URBA derrotó por 48 a 21 a Champagnat con punto bonus y se alejó aún más de sus inmediatos perseguidores en el torneo: Olivos y Champa.

El partido no empezó bien para el equipo dirigido por Ramiro Bernal y Leandro Fioravanti, ya que el local golpeó primero con un try a los cinco minutos del primer tiempo.

Eso encendió la luz de alerta para el equipo verde, que ajustó las marcas y empezó a jugar en campo rival. Tanto, que de inmediato el debutante Felipe Puertas se animó y apoyó el primer try de la tarde para el equipo tilense. El apertura Bautista Santamarina hizo el resto: metió la conversión y empató el partido en 7.

Promediando el PT, Los Tilos logró pasar al frente con un try de Iván Korenblit y minutos después, Segundo Tuculet se cortó en mitad de cancha y se zambulló en el ingoal local para estirar la ventaja y dejar el parcial en 19 a 7 luego de otra conversión de Santamarina.

Al inicio de la segunda mitad, Champagnat pudo descontar con un penal, pero falló. Inmediatamente después, Segundo Tuculet apoyó su segundo try y puso la chapa 26 a 7 con otra conversión efectiva de Santamarina.

El partido empezaba a tener dueño cuando otra vez Korenblit ingresaba en el ingoal del conjunto de Pilar. El reloj marcaba trece minutos del ST y una ventaja de 31 a 7 para el verde.

Sin embargo el local no se rendía y en cinco minutos sumó dos tries convertidos para ponerse en partido: 31 a 21 y faltaban veinte minutos para el final.

Los Tilos no se achicó. El equipo del Barrio Obrero no tuvo piedad porque en una ráfaga liquidó el partido: Primero con un try de maul de Federico Castilla, después fue el primera línea Manuel Puertas quien apoyó y cerró la cuenta Ignacio Mendy sobre final.

El verde goleó a su escolta, sumó punto bonus y se alejó de sus perseguidores en la tabla. La próxima fecha será en dos semanas cuando reciba a San Albano.

El 15 de Los Tilos: M. Puertas, I. Korenblit, M. Leiger, M. Alonso, G. Broglia, F. Castilla, F. Puertas, B. Gatti, M. Goñi, B. Santamarina, N. Fernández, S. Tuculet, T. Curutchet, I. Mendy y M. Tuculet (C). Entrenadores: R. Bernal y L. Fioravanti.