Albatros cayó ante Italiano y se complica en el torneo

En el marco de la 17ma fecha del torneo de Primera C, Albatros perdió 33 a 14 en su visita a Italiano. El Tricolor sigue último en el torneo y con pocas chances de salvarse del descenso.

En el primer tiempo el local fue efectivo en los ataques que tuvo y sacó ventaja con dos tries convertidos. Sin embargo, con empuje, Albatros logró descontar con un try de Santiago Lambre (más la conversión de Polari). Italiano de todos modos fue más contundente y sumó siete puntos más con un try convertido. El try de Josué Bisceglia sobre el cierre para los de Hernández puso el parcial en 21 a 14.

En la segunda mitad, el Tano liquidó el partido con dos tries más y dejó sin nada al equipo dirigido por Martín Haidar.

En dos semanas, Albatros volverá a ser local cuando reciba a GEBA en Hernández.

En tanto, también por el torneo de Primera C, Atlético y Progreso de Brandsen logró una importante victoria ante Old Georgian como local por 27 a 17 y está cada vez más cerca de asegurar la permanencia. La próxima fecha visitará a Vicentinos.

Por el torneo de Tercera División, zona desarrollo, Berisso le ganó como local a Obras Sanitarias por 24 a 12 y la próxima fecha visitará a Almafuerte.