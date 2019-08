El ejército formó un equipo de rugby masculino y ahora el femenino

De "Norte Rugby" nos envían siempre noticias de esa región de como es la actividad de esta disciplina que debería ser ejemplo de comportamiento en la política de un pueblo como el nuestro. El rugby es un deporte que hoy se juega sin equivocarme en todos los niveles de la sociedad, hace mucho dejo de ser un deporte elitista, si es que verdaderamente lo fue, con los chicos que menos tienen hasta los que mas tienen, desde los ciudadanos libres hasta los que están presos, mixtos hasta los 12 años, mujeres u hombres jugando el mismo deporte de gran inclusión.

El ejército formó un equipo de rugby en Salta

domingo, 2 de junio de 2019