Se realizó operativo de higiene aunque en algunas escuelas de la Ciudad se complicó el regreso a clases

La limpieza y el orden en los establecimientos educativos de la Región eran dos asuntos fundamentales para que esta mañana los chicos pudieran retornar a las aulas tras el desarrollo de las elecciones primarias del domingo. Si bien ambas funciones estaban garantizadas por parte de las autoridades educativas provinciales por la puesta en marcha de un operativo de higiene, como así también el Servicio Alimentario Escolar (SAE), desde algunas escuelas señalaron que no fue tan así, ya que se registraron algunas demoras para ingresar a las aulas y en algunas instituciones hasta debieron suspender la jornada escolar del turno mañana.

Desde la comunidad educativa de la escuela 28, situada en 419 y 14, Villa Elisa, denunciaron que al menos hasta las primeras horas del lunes las tareas de ordenamiento y limpieza todavía no habían sido realizadas, por lo que los chicos no pudieron ingresar y tuvieron que regresar a sus hogares. "Se enteraron en la puerta que no había clases", consignaron.

Otros establecimientos en los que fueron suspendidas las actividades esta mañana fueron la secundaria 44, en 18 y 71; la secundaria 62, en diagonal 74 y 16; y la secundaria 68, situada en 443 y 24.

Según distintas denuncias, también se registraron algunas demoras que pudieron solucionarse gracias a la labor de los empleados auxiliares. Fueron los casos de la secundaria 55 y la primaria 121, situadas en 6 entre 72 y 73; la escuela 25, en Camino Centenario y 511; y la escuela 12 de City Bell.

Ayer la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense aseguró que mañana (por hoy) habrá clases en los 5.500 edificios escolares del territorio bonaerense en los que se votó hoy, ya que se pondrá en marcha un operativo de limpieza tras el escrutinio para garantizar la higiene de los establecimientos.

Fuentes de la cartera educativa provincial explicaron que "habrá clases, no se dispuso asueto, se estima que en el turno mañana habrá clases donde se garanticen las condiciones de higiene, a través de un operativo de limpieza que se realizará tras el escrutinio; en tanto en el turno tarde no habrá inconveniente alguno para el dictado de clases".

"Es importante aclarar que además está garantizado que mañana se brinde el Servicio Alimentario Escolar (SAE), aún en aquellos edificios en los que eventualmente no se pudiera dictar clases por no haberse podido concluir con su limpieza", remarcó la fuente.



Robo en la escuela 45

En otro orden, desde la comunidad educativa de la escuela 45, que funciona en un edificio de 68 y 116, denunciaron que ladrones ingresaron a las instalaciones donde destrozaron parte del mobiliario y se alzaron con algunos elementos de valor. En medio de la angustia las autoridades radicaron una denuncia policial y ordenaron la suspensión de las clases. El colegio ya había sido víctima de vándalos la semana pasada.