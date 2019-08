Alberto Fernández: "Que el presidente se dé cuenta que tiene que empezar a cambiar ya"

El candidato a presidente por el kirchnerismo dijo que "tres meses más de esto va a ser muy doloroso" y aseguró que en caso de ser elegido en octubre "hará honor a cada palabra y a cada cosa" dicha durante la campaña

El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, quien se impuso en las PASO con el 47,65% de los votos, garantizó que ese espacio político hará "honor a cada palabra y a cada cosa" dicha durante la campaña y consideró que el presidente Mauricio Macri debería "empezar a cambiar ya" porque, de lo contrario, "tres meses más de esto va a ser muy doloroso".



En este sentido, entendió que la gestión de Cambiemos "ha dejado un cuadro de situación tan complejo que sólo podemos unirnos codo a codo y ver cómo salimos adelante", aunque remarcó que es el jefe de Estado y candidato a la reelección de Juntos por el Cambio quien debe "ordenar antes de terminar su mandato el desorden que ha creado".



"Ése es el esfuerzo que él tiene que hacer y, en ese esfuerzo, todos los argentinos lo acompañaremos, pero es una tarea que tiene que hacer él, porque él ha generado esta situación y ha puesto las cosas en este punto", postuló Alberto Fernández en la primera entrevista que concedió, a Radio 10, tras el amplio triunfo cosechado en las urnas por su precandidatura presidencial.



En ese marco, dijo estar "muy contento" porque "los argentinos entendieron el mensaje, entendieron la voluntad, la vocación y el compromiso" que, según remarcó, proponían desde el Frente de Todos.



"Eso da una enorme alegría y genera un enorme compromiso; y haremos honor a cada palabra y a cada cosa que dijimos", sostuvo Alberto Fernández, quien consideró que el resultado arrojado por las urnas en as PASO es "un primer paso importante" que le genera "gratitud eterna" hacia quienes lo respaldaron y "un compromiso enorme con quienes no nos votaron".



De hecho, indicó que a ellos buscarán "convencerlos de que la Argentina que viene necesita de todos", con lo cual es necesario "integrarnos y dejar de lado las rencillas y las diferencias que nos postergaron durante tantos años".



"Que el Presidente no se duerma en este momento porque tiene todavía que gobernar hasta diciembre. Me gustaría que el Presidente tome nota de lo que pasó ayer, que empiece a revisar lo que ha hecho y que se dé cuenta que tiene que empezar a cambiar ya, más allá del resultado electoral, porque los argentinos tampoco necesitamos tres meses más de esto, porque va a ser muy doloroso para todos", aseguró Alberto Fernández en la entrevista.