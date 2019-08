La estrella de Hollywood que es fanática de Jimena Barón por su tema "La Cobra"

El éxito de Jimena Barón en su faceta de cantante ya traspasó las fronteras. Así quedó demostrado en las últimas horas con un publicación que hizo una estrella de Hollywood que dejó en estado de perplejidad a la morocha argentina.

Se trata de Katheryn Winnick, la actriz que interpreta a Lagertha en la serie Vikings. La rubia compartió en Instagram una historia al ritmo de La Cobra que hizo estallar de alegría a la cantante pop.

En la publicación, la actriz cuenta que después de once horas de vuelo, aterrizó en Nueva México (Estados Unidos) y se dispuso a entrenar en una pista de atletismo al ritmo del hit argentino.

Barón, que no pudo ocultar su asombro y alegría, le respondió a la historia con una declaración de amor: "OK. I just love you"