“Todavía tenemos que mejorar y construirnos como equipo”

Tras el oro panamericano, y en la previa a la gira pre Mundial, Luis Scola analizó el torneo de la Argentina y lo que se vendrá en China

Por: Fernando Alegre





Desde hace varios meses (y quizás algunos años más), Luis Scola tiene en mente el Mundial de China que estará comenzando el 31 de agosto próximo, y en el que Argentina compartirá grupo con Corea del Sur, Rusia y Nigeria.

Ya con 39 años en su haber, impecable desde lo físico y mucho más reflexivo y capitán que nunca, el nacido en Floresta espera con ansias, pero también con calma, una cita que aún no sabe si será la última, pero que lo tiene plenamente enfocado en lo que sucederá dentro del gigante asiático.

Luego de obtener el oro en los recientes Juegos Panamericanos de Lima, y antes de los amistosos por Europa, el interno analizó la preparación y el presente de un combinado nacional que buscará escribir una nueva historia dentro de sus ricas páginas doradas.

- Se consiguió el primer objetivo en la preparación a China, que era el oro panamericano.

- Sí, ese era el primer objetivo. Este año teníamos dos: ese y el Mundial. Además nos pusimos pequeños objetivos en el medio, como la preparación, ponernos a punto y en forma; medirnos con equipos más poderosos a lo largo de la gira y clasificar para los Juegos Olímpicos. Previamente a eso, obviamente clasificar en la Fase de Grupos. Pero podemos decir que el primer objetivo del año, ya está, se cumplió.

- ¿Hubo algo que no te haya gustado del equipo durante los partidos de los Juegos Panamericanos?

- Creo que hicimos un muy buen Panamericano. Tuvimos un momento malo en el medio que nos hizo tambalear y cuestionar un poco si realmente estábamos tan bien, pero fue eso, un momento. Hubo un momento en el partido contra República Dominicana en que estábamos incómodos, jugábamos mal. Al otro día, si bien perdimos, y también jugamos mal, creo que fue diferente. Faltaban dos jugadores muy importantes para el equipo (el propio Scola y Campazzo), y Gabi (Deck), recién entró en el segundo tiempo, donde ya estábamos incómodos. Ese partido lo pongo más como un asterisco. El partido con Dominicana sí que jugamos mal y nos hizo dudar un poco. Pero terminamos muy bien.

“Lo que pasó con Las Gigantes fue un momento horrible, sobre todo para ellas”

- Está claro que se viene lo más importante, con otro tipo de rivales, y hay que ajustar cuestiones, ¿cuáles son esas cuestiones?

- Nada en particular, como para decirte una cosa. Tenemos que mejorar como equipo. Tenemos que ponernos en mejor forma. Tenemos que definir los roles un poquito mejor. Estamos al final del día en el día 12 de entrenamiento. No pudimos entrenar mucho porque tuvimos muchos partidos. Jugamos siete partidos en lo que va de la preparación, más un día en el que jugamos entre nosotros, que se podría contar como partido, entonces serían ocho. Todavía nos falta tiempo. Así que no hay nada en particular para corregir, pero todo en general. Tenemos que mejorar como equipo y construirnos como equipo.

- Los amistosos que se vienen suman y mucho.

- Siempre tenés que jugar varios partidos. No nos van a faltar en esta preparación. Tuvimos muchos.

- ¿Qué opinión te merece lo que pasó con “Las Gigantes”?

- Estamos tristes todos. Fue un momento horrible, sobre todo para ellas. El dolor más grande es por ellas, que no pudieron jugar. Perder te pone mal, pero de otra manera. Pero que no te den ni siquiera la oportunidad de perder, eso es mucho más doloroso. Fue un error. Pasó. Ya está. Sufrimos por ellas y queda la vista para adelante para ver qué se puede mejorar y cómo se pueden hacer las cosas mejor, cómo las podemos ayudar desde otro lado los que no estamos en la Selección Femenina, y ver qué pasó ahí. Pero lo más importante que queda de lo que pasó fue la tristeza de no poder verlas competir.

- ¿Cómo toman ustedes las bajas de los otros equipos del Mundial?

- De ninguna manera. Son irrelevantes para nosotros, sobre todo ahora en esta parte de la preparación. No tienen ningún tipo de valoración. No es ni bueno, ni malo. Nosotros estamos preocupados por jugar nosotros y prepararnos para jugar lo mejor posible. Después, lo que los demás equipos hagan, lo harán. Jugaremos contra cada uno de ellos cuando nos toque.

De manu ginóbili a Luifa scola: la eterna juventud del distinto

Todos saben y consideran que Manu Ginóbili tranquilamente podría seguir jugando varios años más. Y es que a su talento e inteligencia, el bahiense siempre le aplicó una cuota de cuidado personal que le permitió medirse frente a frente con los grandes atletas de la NBA hasta el último de sus partidos.

Misma situación parece haber atravesado Luis Scola, quien no jugaba un encuentro oficial con su equipo de China desde hacía cuatro meses.

Sin embargo, profesional de punta a punta, durante ese lapso de tiempo, el ex Ferro se entrenó de manera personal buscando sumarle agilidad y destreza a su juego. “Internado” en su campo de Castelli, en el cual mandó a construir un fragmento de cancha de básquet, el campeón olímpico se puso bajo las órdenes de Mariano Sánchez (hijo del “Huevo”) para pulir la técnica individual, y de Mariano López, encargado del aspecto físico.

Con 28 puntos conseguidos en la final panamericana ante Puerto Rico, no hay dudas de que el capitán de la Selección llega a China óptimo, y con la esperanza de ayudar a un grupo de jóvenes talentosos, que buscarán el pasaje a los próximos Juegos Olímpicos.