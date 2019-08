Apareció otro cuerpo en el Río: creen que es el de Amadeo Martínez, el pescador desaparecido

Ayer encontraron el cadáver de Franco Soria, el adolescente de 17 años con el que se había embarcado el pasado viernes 2 de agosto

Esta mañana apareció otro cuerpo en el Río de la Plata y creen que se trata del de Amadeo Martínez, de 38 años, uno de los dos pescadores desaparecidos hace más de 10 días. Según confirmaron a EL DIA fuentes de los encargados de la búsqueda, que ayer encontraron el cadáver de Franco Soria, de 17 años, quien junto a Martínez se habían embarcado el viernes 2 de agosto, el hallazgo se produjo en la misma zona, es decir, "del malecón, unos 3 mil metros hacia Berisso, más cerca de la costa" precisaron. Ahora el cuerpo será trasladado a la morgue para que los familiares lo identifiquen.

Ayer, voceros de la Prefectura remarcaron que ya llevan rastrillados más de 51.000 kilómetros cuadrados a través de medios fluviales, aéreos y terrestres. Y confirmaban que iban a seguir buscando a Martínez. Por lo que creen que el hallazgo de las últimas horas en Ensenada sería el de Amadeo.

Desde el comienzo, el operativo se centralizó en diversas áreas de Ensenada (Punta Lara, Boca Cerrada, Isla Paulino e Isla Monte Santiago) y Berisso (balnearios La Balandra, La Bagliardi, Palo Blanco y Municipal). Además, agregaron, “se mantuvo permanente contacto con los familiares de los pescadores y con la Prefectura Nacional Naval de Uruguay, quienes colaboraron en la búsqueda, al igual que los Bomberos Voluntarios de Ensenada”. Junto a ese grupo también trabajó personal de Defensa Civil y de la comuna. Más de 160 efectivos, dos aviones, un helicóptero y tres guardacostas, formaron parte de las primeras misiones.

Por otra parte, ante cada jornada que arrojaba resultados negativos, se sumaba alguien más al operativo. Al principio salieron en sus propias embarcaciones (semirrígidos y motos de agua) civiles que afirmaban conocer el sector. En la primera semana hubo más de 20 lanchas particulares. Incluso se congregaron pilotos del Aeroclub y de organismos oficiales. Luego se llevó a cabo un rastrillaje amplio a caballo por la costa y con los perros de la policía bonaerense especializados en la búsqueda de personas. Ese día, los gauchos del Centro Tradicionalista de Punta Lara salieron por la mañana desde el Club de Pesca y atravesaron toda la costa ensenadense hasta los malecones, accediendo al monte ribereño y a la zona de canales. Sin embargo y a pesar del esfuerzo, los días transcurrían y las posibilidades de encontrarlos con vida se iban esfumando.

En tanto, Silvio Martínez, el hermano de Amadeo, se embarcó en más de una oportunidad e incluso arribó a las costas uruguayas. “Mi hermano salió a buscarlo de nuevo a Uruguay para rastrear la otra parte que faltaba. Cuando fue la primera vez no cubrió toda la costa y por eso volvió”, le contó Tamara, su hermana, a este medio. Y sostuvo que “le pedimos un nuevo informe a Movistar a través del juzgado federal” porque “no nos cierran los registros”. En ese sentido, explicó que “las únicas llamadas registradas se las que hace a mi mamá. De ahí para adelante, en toda la mañana, no se encontró la ubicación. Es raro.” Por otro lado, destacó que “mi hermano tenía experiencia, no era un improvisado. Conocía el río y los vientos”. Amadeo, según indicó Tamara, era un asiduo navegante. “Todos los días salían a pescar, desde hace cinco o seis meses” con Soria, aseveró.

El peor día

El pasado viernes 2 de agosto, Franco Soria tenía todo listo para embarcarse. Junto a Martínez, se dedicaban a la pesca artesanal con trasmallos en el Río de la Plata. El día anterior, saludó a su novia, con quien mantenía una relación desde hacía un año, con un beso afectuoso y le dijo: “Te amo, después te mando un mensaje así vas para casa”. Es que salían muy temprano por la mañana y no quería despertarla.

Subieron en una zona llamada Boca Cerrada a “La Loca”, la lancha tipo tracker que utilizaban para navegar, con la idea de revisar las redes y ver las capturas de peces. Pero algo ocurrió. La principal hipótesis de los investigadores sostiene que el motor de la pequeña embarcación podría haber sufrido algún desperfecto, lo que habría dejado el barco a la deriva. Y las malas condiciones climáticas podrían haber ayudado al fatal desenlace.

Cerca de las 14, la familia de Martínez intentó comunicarse con él. Lo extraño de la situación era que el pescador solía avisar que “todo iba bien” apenas ponían un pie en tierra. Los mensajes no fueron respondidos y tampoco era posible establecer la llamada. Entonces, entre nervios y desesperación, le avisaron a los Soria lo que pasaba.

La madre de Franco, se enteró a las 19 horas del viernes que no aparecían y ahí hizo la denuncia en la comisaría Segunda de Ensenada. La jornada siguiente dio inicio el mega operativo que ayer por la mañana, 12 días después del aviso, arrojó el primer resultado. Mientras tanto, la búsqueda por Amadeo sigue activa y a la espera de la confirmación de si el cuerpo hallado hoy es el suyo.