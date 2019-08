Con cerca de 300.000 firmas, buscan bautizar "Obama" a la calle de la Torre Trump

Casi 300.000 personas firmaron una petición en internet para renombrar en Nueva York como "Avenida Presidente Barack H. Obama" el tramo de la Quinta Avenida donde se encuentra la Torre Trump, propiedad del actual mandatario estadounidense, informaron hoy la prensa local.

En una petición en el portal MoveOn dirigida al alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, más de 297.000 personas piden reconocer este tramo situado entre la calle 56 y la 57 con el nombre del predecesor de Trump debido a sus "muchos logros", como "salvar a nuestra nación de la Gran Recesión" o "pasar dos mandatos sin escándalos".

Asimismo, la carta recuerda que fue durante el mandato de Obama (2009-17) cuando se abatió al extremista Osama Ben Laden, "la mente detrás del atentado del 11-S, que mató a más de 3.000 neoyorquinos".

En otro orden, la misiva califica la petición con un homenaje similar en Los Angeles (California), donde se renombró parte del trazado de una autopista en la parte baja de la ciudad.

Según explicó la artífice de la iniciativa, Elizabeth Rowin, en declaraciones al semanario Newsweek, la idea surgió cuando vio un tuit sugiriendo eso mismo: que esa parte de la calle donde, además de la Torre Trump, se encuentra la mítica joyería Tiffany & Co., reciba el nombre de Obama.

La petición, además, explica que "todas las direcciones en ese bloque de la Quinta Avenida deberían cambiarse en conformidad", por lo que la Torre Trump dejaría de estar en el número 725 de la Quinta Avenida, para pasar a tener la referencia postal 725 de la Avenida Presidente Barack H. Obama, informó la agencia de noticias EFE.

Según indica el canal CBS, las normas de Nueva York solo exigen 100 firmas para que un área local reciba un nombre secundario. Sin embargo, prohíbe que se honre a figuras que todavía están vivas.

Para Rowin, sin embargo, "esa es una regla arbitraria" y demuestra que Nueva York podría cambiarlo, igual que en Los Angeles, donde ya hay calles con su nombre.

Si bien ha cobrado mucho apoyo en redes sociales, las principales autoridades de la Gran Manzana no ven con los mismos ojos la propuesta.

"Estoy bastante seguro de que podemos encontrar una manera mejor de honrar al mejor presidente que he conocido en vida que 'provocando al peor presidente en mi vida", estimó el presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, citado por el diario The New York Times.