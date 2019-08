Milito no definió el esquema: "Más allá del sistema, priorizo la manera de competir"

Tu navegador no soporta los elementos de audio.

Gabriel Milito todavía no definió el esquema y tampoco confirmó los nombres del equipo que pincha que recibirá a Independiente el lunes. El entrenador destacó que terminará de ultimar detalles en los entrenamientos de mañana y el domingo.

"Aprovechamos este tiempo para trabajar, que es lo que te hace mejorar. Cualquier sistema es posible pero tampoco lo definimos, lo haremos en los entrenamientos de mañana y pasado", contó tras la práctica a puertas cerradas que se realizó en el Estadio Único.

Lo que sí confirmó es que no tendrá a disposición al chileno Fuentes: "Sufrió una fuerte contractura y esta semana no pudo entrenar así que no vamos a poder contar con él".

Respecto al dibujo táctico, que puede ser con con cuatro o tres defensores, dijo: "Lo hemos hecho desde que llegamos...el equipo se adapta y puede jugar de las dos maneras. Los dos sistemas tienen aspectos muy positivos y algunas desventajas. Es importante pero no lo más importante, sino que lo más importante es el deseo competitivo en cada partido. Creo mucho en la cuestión táctica pero sobre todo en ser competitivos y la manera de sobreponerse a las adversidades. Priorizo, más allá de los sistemas, la manera de competir".

En cuanto a qué está buscando que aceite el equipo, confió: "circulación y tenencia, queremos tener la pelota y si no la tenemos recuperarla lo antes posible...lo vamos trabajando día tras día...no hay mucho más misterio".

También contó en qué posición piensa hoy a Iván Gómez: "Hemos usado a Gómez más de interior por la dinámica que tiene, de llegar al área, y es muy aplicado. Su agilidad le permite llegar con rapidez a un lado y otro. Aunque agregó que "hay variantes como la Gata o García, iremos viendo".

Y aseguró que "venimos de una derrota dura y necesitamos volver al triunfo".