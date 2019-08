Vigilia frente a la Comisaría Novena a 26 años de desaparición de Miguel Bru

Familiares, amigos y organizaciones sociales realizan una vigilia frente a la comisaría novena de La Plata, al cumplirse 26 años de la muerte bajo tortura policial y desaparición del estudiante de periodismo Miguel Bru.



Comenzaró pocos después de las 19 frente a la sede policial, ubicada en las calles 5 y 59 de La Plata, donde hasta las 2 de la madrugada se instaló una radio abierta, hay proyecciones de video y actúa una murga y una obra de teatro.



En esta oportunidad, la vigilia se realizará bajo la consigna "Basta de violencia institucional" y la pregunta "¿Dónde está Miguel?", al haberse realizado ya 38 búsquedas y rastrillajes sin resultado positivo por la periferia de La Plata, y las ciudades de Berisso y Ensenada.



"El 17 de agosto se cumplen 26 años desde que Miguel Bru fue secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido en la Comisaría Novena de La Plata. Como todos los años, el sábado 17 se realizará la ya histórica vigilia frente a esa dependencia policial -en calles 5 y 59 de La Plata- desde las 19 y hasta las 2 de la madrugada, horario que quedó demostrado en el juicio oral y público que lo ingresaron a la Novena, lo torturaron hasta la muerte y lo sacaron ya sin vida", explica la página de la Asociación Civil Miguel Bru.



En agosto de 1993 Miguel Bru, un estudiante de Periodismo de 23 años, denunció a efectivos de la Comisaría Novena de La Plata por un allanamiento ilegal en su casa y a partir de ese momento comenzó a ser amenazado y hostigado para que retirara la denuncia.



Según consta en los expedientes, fue secuestrado cerca de la localidad de Bavio, en el partido de La Plata, el 17 de agosto de 1993 y las declaraciones de varios detenidos y las pericias en el libro de guardia, permitieron comprobar que fue ingresado en esa seccional, entre las 19 y las 20, donde fue visto por última vez mientras era torturado.



En 1999, en juicio oral y público se condenó a perpetua al ex subcomisario Walter Abrigo, quien murió en la cárcel, y el sargento Justo López, por el homicidio y desaparición, mientras que por encubrimiento fueron sentenciados el ex comisario Domingo Ojeda y al ex oficial Ramón Ceressetto.



La familia Bru continúa exigiendo la aparición del cuerpo de Miguel, que a pesar de los 38 rastrillajes realizados en La Plata y localidades aledañas no pudo ser encontrado.