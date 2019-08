Cristina, otra vez eligió de blanco a la Gobernadora

| Publicado en Edición Impresa

Cristina Kirchner volvió ayer a hacer blanco sobre la figura de María Eugenia Vidal. Ayer le cuestionó “la falta de sensibilidad” por sus declaraciones sobre la importante cantidad de jóvenes que hace unos días se apostó para conseguir trabajo en el Penal de Olmos. Vidal había explicado que la larga fila fue para los que aspiraban a “estudiar y poder ser guardiacárcel”, al referirse a la convocatoria del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en la unidad penal de Lisandro Olmos, al que acudieron más de 1.200 jóvenes. La ex presidenta aseveró que “los dos colectivos más agredidos por estas políticas son las mujeres y los pobres”. Y agregó: “Luego de ver la cola de un kilómetro y medio para buscar trabajo de cadete y después de escuchar negar eso por parte de quien tiene la responsabilidad de gobernar Buenos Aires (en referencia a Vidal), me preocupa la falta de capacidad para entender, la falta de sensibilidad”. A la ex presidenta la salió a cruzar la candidata a diputada nacional María Luján Rey. “Una vez más, habla y vuelve a mentir. Insensibilidad es que la plata que tenía que ir a los trenes quedara en los bolsillos de sus funcionarios”, disparó la madre de una de las víctimas de la tragedia de Once.