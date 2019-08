Intendente del PJ minimizó las amenazas a Vidal y el oficialismo lo cruzó con dureza

El jefe comunal dijo que el oficialismo “hace un escándalo” con ese tema. “A nosotros también nos intimidan”, afirmó

La gobernadora María Eugenia Vidal denunció varias amenazas desde que asumió en 2015. La más recordada fue cuando se encontró frente a la casa en la que residía en Castelar, un cartucho de escopeta.

Esa y otras intimidaciones decidieron a la mandataria mudarse a una base aérea junto a sus hijos. En las últimas horas, este tema volvió a escena y generó una fuerte polémica a partir de los dichos del presidente del PJ bonaerense que minimizó esos hechos.

En la noche del miércoles en el programa Animales Sueltos que conduce Alejandro Fantino, Fernando Gray, intendente K de Esteban Echeverría y actual titular del PJ, relativizó las intimidaciones. Al jefe comunal le preguntaron sobre las amenazas que Vidal recibe y disparó: “A nosotros también nos tirotean y nos pasan cosas, a estos les dejan un cosito así (en relación al cartucho) y andan llorando por todos los canales”.

Y agregó: “Que viva donde quiera. Yo no lo haría y me parece que tendría que vivir en la sede del Gobierno de la Provincia, porque el gobernador tiene una sede y una residencia oficial en La Plata”.

“¿Ustedes se piensan que a mí no me pasa nada? ¿Que no recibo amenazas? ¿Que a mí no me tirotean? ¿Que a los intendentes del Conurbano bonaerense no nos hacen nada? A ver, a estos les dejan un cosito así y andan llorando por todos los canales, yo no ando llorando por ningún lado”, fue la frase de Gray.

Al intendente le salieron ayer a saltar a la yugular. Funcionarios y dirigentes de Juntos por el Cambio sacaron turno para cruzar a Gray. Uno de los primeros en cuestionarlo fue el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. “Es muy fácil juzgar a la gobernadora desde un barrio privado”, sostuvo en referencia al lugar de residencia de Gray. “Pero no estamos hablando sólo de la seguridad de María Eugenia Vidal sino también de la de sus hijos. Muchos de los que dicen que están cerca de los vecinos jamás le resolvieron sus problemas y Vidal desde una base militar está cambiando la Provincia”, afirmó.

En tanto, Gustavo Ferrari, ministro de Justicia, expuso que “combatir todas las mafias de la Provincia, depurando y sancionando a la mala policía y malos penitenciarios, persiguiendo el juego ilegal, permitiendo que actúe con libertad la Justicia para encarcelar jueces y sindicalistas corruptos tiene costos y consecuencias que quizás muchos no conocen porque no están acostumbrados a asumir esos riesgos”.

“Me parece irrespetuoso. Nadie se victimiza por el tema, María Eugenia Vidal cuenta lo contable. La expresión de Fernando Gray es el riesgo de naturalizar estas cosas, quizás él está acostumbrado o convalidar las apretadas, ese país no queremos. Si a él le pasa en su intendencia que lo denuncie. La Provincia lo va a cuidar, como cuando llamó a Cristian Ritondo por el robo en el barrio privado donde vive y el Ministerio se puso a disposición y apresaron a los delincuentes, o cuando le pasó a Roberto Baradel”, sostuvo Hernán Lacunza, ministro de Economía.

La diputada Silvia Lospennato también salió al cruce de Gray a través de Twitter y escribió: “Qué tristeza escuchar las declaraciones de Fernando Gray minimizando las amenazas que sufrió la primer persona en la Provincia en dar todas las peleas que no se dieron durante décadas y no podían seguir esperando. No se ponen de acuerdo con qué pegarle: primero Heidi, después Hiena, hada virginal o peor que Barreda. Ahora le dicen llorona a la mujer que se las banca todas. Cómo les molesta una mujer con poder”.

Anoche Vidal prefirió no referirse a las declaraciones del jefe comunal del PJ, pero recordó las sucesivas amenazas, entre ellas, el ingreso nunca aclarado a la residencia de su jefe de Gabinete.