Revelan que EE UU inició un diálogo secreto con Diosdado Cabello, el “dos” del chavismo

El líder se habría reunido con un contacto cercano al gobierno de Trump. El entorno de Maduro quiere garantías de que no sufrirá represalias si contribuye a que deje el poder

BOGOTÁ

EE UU ha iniciado comunicaciones secretas con el líder socialista Diosdado Cabello mientras funcionarios cercanos al presidente Nicolás Maduro intentan obtener garantías de que no sufrirán represalias si ceden a las crecientes demandas para que deje el poder, según dijo un alto funcionario gubernamental estadounidense a la agencia de noticias Associated Press.

Cabello, considerado el hombre más poderoso de Venezuela después de Maduro, se reunió el mes pasado en Caracas con una persona que está en contacto cercano con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, señaló el funcionario. Se está organizando una segunda reunión, pero aún no se ha llevado a cabo.

La agencia AP no reveló el nombre del intermediario ni los detalles sobre el encuentro con Cabello por temores a que esa persona pudiera sufrir represalias. El funcionario estadounidense habló a condición de guardar el anonimato porque no está autorizado a declarar sobre los contactos, que aún son preliminares. Se desconoce si Maduro aprobó dichos contactos o no.

Cabello ejerce mucho poder dentro de Venezuela, y su influencia en el gobierno y en las fuerzas de seguridad ha aumentado a medida que el poder de Maduro se ha debilitado. Pero las autoridades estadounidenses también han acusado a Cabello de estar detrás de enormes actos de corrupción, narcotráfico e incluso amenazas de muerte hacia un senador estadounidense en funciones.

El funcionario estadounidense afirmó que bajo ninguna circunstancia Washington intenta promover a Cabello ni facilitar el camino para que sustituya a Maduro. En lugar de eso, la meta del contacto es incrementar la presión sobre el régimen al contribuir con la lucha que, según EE UU, está ocurriendo tras bambalinas entre círculos de poder rivales dentro del partido gobernante.

Se están llevando a cabo contactos similares con otros altos funcionarios venezolanos, señaló el funcionario estadounidense, y la Casa Blanca se limita a escuchar qué se requeriría para que traicionen a Maduro y respalden un plan de transición.

En una conferencia de prensa ayer, Cabello no quiso hablar sobre ningún detalle de la reunión, y en un momento dado dijo que se trataba de una mentira y una manipulación. Pero también señaló que él ha estado dispuesto desde hace tiempo a hablar con quien sea, siempre y cuando cualquier conversación se lleve a cabo con la aprobación de Maduro.

Agregó que sólo se reuniría con los que dijo son los propietarios del circo, una aparente referencia a EE UU. “Pase lo que pase y en cualquier circunstancia, Nicolás Maduro y mi persona estaremos en la misma fila defendiendo la patria”, afirmó.

Un asesor de Cabello indicó que EE UU ha estado realizando crecientes y desesperados intentos por contactarlo. El asesor (cuya identidad se reserva) rechazó la idea de que el dirigente socialista estuviera traicionando a Maduro de alguna forma, y dijo que Cabello sólo se reuniría con estadounidenses contando con el permiso del presidente y si ello contribuye a que Washington levante las sanciones a las que responsabiliza de dañar a la economía venezolana, la cual gira en gran medida en torno a la industria petrolera.

Mientras la crisis de Venezuela se alarga, Juan Guaidó, a quien EE UU y docenas de otros países reconocen como presidente legítimo de Venezuela, no ha logrado el respaldo de las fuerzas armadas y con ello ascender al poder. A la vez Maduro carece de fuerza suficiente para capturar a su rival o rescatar la maltrecha economía en medio de sanciones estadounidenses cada vez más intensas. Este mes, Washington aplicó nuevas sanciones para incautar todos los activos del gobierno de Maduro en EE UU y amenaza con penalizar a compañías de terceros países que sigan realizando negocios con él.

Las conversaciones patrocinadas por Noruega entre la oposición y el gobierno han avanzado lentamente y fueron suspendidas este mes por Maduro, que acusó a Guaidó de celebrar el “bloqueo brutal” de EE UU.

Cabello, de 56 años, es visto desde hace tiempo como rival de Maduro, alguien que cuenta con posturas económicas más pragmáticas y cuya ideología no están tan apegada con la de la Cuba comunista. (AP)