La venta ilegal resiste y los manteros siguen presentes en el microcentro

En los últimos días se vivieron momentos de tensión en el marco de los controles a cargo de la Municipalidad



La presencia de manteros y vendedores ambulantes volvió a registarse este jueves en el microcentro, a pesar de los controles que se vienen realizando hace varias semanas. En detalle, se pudo ver a grupos sobre calle 47, entre 6 y 7, ofreciendo distinto tipo de mercadería.

En las últimas semanas, y como resultado de los operativos encarados por los agentes comunales en colaboración con la Policía, la cantidad de puesteros instalados en el centro comercial de calle 8 y adyacencias había aflojado. Pero ese panorama duró "un suspiro".

Cabe recordar que esta semana, en el marco de los operativos, se vivieron momentos de tensión con vendedores ambulantes que se negaron a que se les decomise la mercadería.

El hecho concreto ocurrió el martes en 47 entre 7 y 8, cuando los agentes intentaron levantar varios puestos. Y tal como ocurrió en otras oportunidades, hubo forcejeos y corridas.

EL PREDIO DE 80 Y 134

En la Municipalidad se aseguró que “tras los permanentes operativos de control en distintos puntos de la Ciudad, desalentando la instalación de los manteros, se incrementó considerablemente el número de inscriptos en el registro de feriantes y se duplicó la cantidad de vendedores ambulantes que accedieron a instalarse en el recientemente inaugurado predio”.

Desde la secretaría de Producción local aseveraron que “el predio convoca actualmente a más de seis mil personas por fin de semana, garantizando a los vendedores mejores condiciones de trabajo y un ambiente adecuado para ellos y atractivo para el público consumidor”.

Pero los ambulantes senegaleses no dejan de repetir que “las autoridades no dicen la verdad, porque para acceder a un puesto hay que pagar una suma importante, y no es negocio”.

Vale recordar que ese predio es privado, y que lo que hizo el Municipio fue habilitarlo con el objetivo de “mudar” a los manteros. Pero lo cierto es que la pelea por el espacio público continúa.