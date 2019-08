Solidaridad platense: tiene una pizzería y ofrece sopa gratis a los que más necesitan

Con el regreso de las bajas temperaturas, un joven decidió abrir las puertas de su local. "Me siento genial, por suerte tengo mucha gente que me ayuda", asegura con alegría

En el marco de una semana con bajas temperaturas en la Región, que estuvieron incluso por debajo de los 5ºC, las muestras de solidaridad siguen surgiendo entre los platenses. Especialmente con la mente puesta en aquellos que viven expuestos al frío por estar en situación de calle.

Tal es el caso de Mauro Talpone, dueño de la pizzeria "Pelis", ubicada en diagonal 80 entre 5 y 45, que tiene un cartel en la puerta que reza "Contra el frío, sopa caliente gratis".

En diálogo con eldia.com, Mauro relata el origen de la propuesta que funciona entre las 19 y las 22 horas: "La idea surgió por el frío que hace. Fui a los distintos negocios de la zona, que me conocen, me presenté y les dije lo que quería hacer. Y me dieron su apoyo".

En esa línea, el comerciante rescata que dos verdulerías y dos o tres panaderías del barrio lo ayudan semanalmente para que pueda llevar adelante su cruzada solidaria. Ellos son quienes aportan la materia prima que él utiliza para cocinar.

"A preparar todo empiezo tipo cinco. Se hace rápido", detalla Mauro mientras muestra la olla donde ya tiene la ración de la noche. Luego se ocupará de servirla en potes de helado que él mismo compró y acompañarla con un trozo de pan. "La idea es que cada persona que venga tenga su cena".

En cuanto a cómo es recibida su propuesta, explica: "Por ahí no es muy concurrido. Vienen seis o siete personas por día". En ese sentido, analiza que una de las razones puede ser que para muchos "es la primera vez que necesitan que les den una mano" o que no vuelven al local porque "por ahí no quieren pedir mucho".

Finalmente, sonriente por saber que los que quieran acercarse van a tener su sopa y pan, asegura: "Me siento genial, por suerte tengo mucha gente que me ayuda, son muy devotos todos".