Escuelas de la Región con problemas en el dictado de clases por falta de calefacción

La "reducción horaria" y rotación son algunas de las medidas adoptadas para manejar la situación. También se denunciaron problemas en el Concejo Escolar platense



Con el frío aún sintiéndose en la Región, algunos establecimientos educativos tuvieron hoy inconvenientes en el dictado de clases debido a problemas en las estufas y en las conexiones de gas, tal como ocurrió en el Colegio Normal N° 1, ubicado en 51 entre 14 y 15.

Otras instituciones afectadas fueron la secundaria N° 22, ubicada en 138 y 520, donde hubo una reducción horaria en una parte del edificio por falta de gas y de calefacción.



Tampoco hay servicio de gas natural en la secundaria N° 91 y las estufas no pueden funcionar. Allí también se optó por aplicar una “reducción horaria” en las clases. Misma medida se tomó en la secundaria N° 4, turno noche, donde no funciona la calefacción; en la secundaria N° 1 Manuel Belgrano que tiene rota la caldera y en la N° 65, donde funciona solo una estufa.



El Normal 2 también se encontraba este jueves sin gas y en el Normal 3, ubicado en 58, entre 8 y 9, se indicó que “hace más de 15 días que no tenemos clases por falta de gas”.



Aunque muchos alumnos protagonizaron “frazadazos” para denunciar el frío que pasan en las aulas, las respuestas no aparecieron.



Problemas en el Consejo



Por otro lado, empleados del Consejo Escolar platense se comunicaron con EL DIA para denunciar que en el edificio en el que funciona esa dependencia hay una “infinidad de problemas”.



En esa línea se enumeró que falta que se concreten obras, que se hagan arreglos y tareas de mantenimiento.



“Tristemente hace años se viene produciendo un abandono en todo sentido no hay personal de limpieza, no se proveen materiales de higiene, tenemos que limpiar los baños nosotros mismos, se llueve desde los techos porque están rotos los caños rotos pluviales, hay desmoranamiento de techos y rajaduras de paredes y vigas”, se informó.