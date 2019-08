Alfaro no anduvo con vueltas: "Si perdía Boca me sacrificaban en una plaza"

Mucho se habló en la previa del partido que Boca ganó anoche en Ecuador sobre la decisión de Gustavo Alfaro de hacer viajar al plantel dos días antes del partido a la altura de Quito.

En alguna medida, los comentarios y los cuestionamientos tenían que ver con que la decisión del cuerpo técnico xeneize iba en contra de la costumbre habitual de llegar a Quito sobre la hora del partido y no mucho tiempo antes para evitar las consecuencias de la altura.

Después del 3-0, el DT habló sobre el tema y lo hizo a través de un duro descargo: "Si Boca perdía me hubieran sacrificado en una plaza pública", señaló "Lechuga".

Para referirse al tan mentado tema de la altura el técnico boquense también dijo que "Tratamos de achicar el margen de error. Hasta óxido nitroso que usamos tiene un resultado científico, pero cómo te lo explico si perdíamos 3-0. La verdad está en el procedimiento, en las formas y lo volvería a hacer más allá de que haya quemado los libros y lo que sea".

En esa dirección agregó que "En Cochabamba jugamos a 2500 metros y acá hay 100 y pico de metros de diferencia. Les dije a los muchachos, si somos aplicados, solidarios y generosos lo vamos a llevar al partido al terreno que nosotros nos conviene. Pero esas declaraciones agresivas hacia el mundo Boca a los jugadores les afectó, por eso yo los ubiqué en el eje que tendríamos que tener".

"No descubrimos la pólvora, pero los mismos jugadores pero los paré de una manera distinta. Son decisiones y los entrenadores somos hijos del rigor. Volvería a hacer la misma cosa si hubiese perdido 3-0. No hay verdades absolutas, son en función a la capacidad y el conocimiento que uno tenga. Cuando uno no lo tiene, entonces hay que apoyarse en los que sí aunque perdía me hubiesen sacrificado a mí en una plaza pública", remató el adiestrador en su encuentro con los periodistas.