Irán condiciona un diálogo con EE.UU a que levante "todas las sanciones"

El presidente iraní, Hasan Rohani, le contestó hoy a su par estadounidense, Donald Trump, que no habrá un encuentro cara a cara para reanudar el diálogo bilateral hasta que la Casa Blanca levante "todas las sanciones" porque no quiere "simplemente una foto".

“Sin la retirada de las sanciones de Estados Unidos, no seremos testigo de ningún desarrollo positivo. La clave está en manos de Washington", aseguró Rohani en un mensaje televisado, citado por la agencia de noticias EFE.

Ayer, el mandatario iraní se había mostrado abierto a abrir una negociación con Estados Unidos para frenar la escalada militar y diplomática que desató la decisión de Trump de abandonar unilateralmente el acuerdo nuclear firmado por Teherán y las principales potencias mundiales en 2015.

Con la salida del acuerdo, Trump también volvió a imponer sanciones económicas, comerciales y políticas contra el gobierno iraní y sectores estratégicos del país persa.

Los efectos sobre la economía iraní se sintieron muy rápido y legitimaron un nuevo endurecimiento del discurso antiestadounidense entre gran parte de la dirigencia política del país.

"Si supiera que ir a una reunión y encontrarme con una persona podría ayudar al desarrollo de mi país y resolver los problemas del pueblo, entonces no lo dejaría pasar. Aún si las chances de éxito no son del 90%, debemos avanzar. No debemos dejar pasar oportunidades", había dicho Rohani el lunes temprano, poco después de que su canciller, Mohamed Javad Zarif, aterrizara en Biarritz, en medio de la cumbre presidencial del G7.

Zarif no se reunió con Trump, pero sí con el anfitrión de la cumbre, el presidente francés Emmanuel Macron, quien aseguró ante la prensa que consideraba "posible" un acercamiento entre los gobiernos rivales, incluso una reunión "en las próximas semanas".

Pero la expectativa que creó Macron duró poco.

Primero el canal de televisión iraní Press Tv publicó un comunicado presuntamente oficial, pero sin firma, en el que el gobierno en Teherán rechazaba la iniciativa de Macron.

Luego, el diario Javan, vinculado a la Guardia Revolucionaria iraní, el grupo de élite de las fuerzas de seguridad, tituló en su portada de hoy: "Sr Rohani, la diplomacia de las fotografías no desarrollará al país." Keyhan, otro matutino conservador agregó: "Señor Rohaní, el país progresa con trabajo y esfuerzo y no mediante visitas con uno u otro".

Finalmente, unas horas después, el presidente Rohani le contestó oficialmente por televisión a Macron y, principalmente a Trump, quien había dejado la puerta abierta en Biarritz a un encuentro cara a cara con él.

"Si alguien quiere tomarse una foto con Hasan Rohani, esto no es posible a menos que levante todas las sanciones injustas y respete los derechos de la nación iraní, lo que cambiará las reglas del juego", aseguró el mandatario iraní.

El gobierno iraní reclama que Estados Unidos respete el acuerdo firmado con el resto de las potencias mundiales ya que los especialistas del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) concluyeron que la República Islámica estaba cumpliendo con todo lo pactado.

Las potencias europeas firmantes -Alemania, Francia y Reino Unido- aceptaron el dictamen del OEIA y se mantuvieron dentro del acuerdo, sin volver a imponer sanciones contra el programa nuclear iraní.

Sin embargo, ante el simbronazo que significaron las sanciones estadounidenses, el gobierno iraní decidió volver a enriquecer uranio y poner fin a algunos de los límites establecidos por el acuerdo de 2015, lo que elevó aún más la tensión con Estados Unidos, con las potencias europeas y en general en Medio Oriente.

A esta tensión y estos cruces de denuncias, se sumaron el derribo de varios drones, capturas de buques petroleros y un mayor despliegue militar internacional en el estrecho de Ormuz, el corredor de Medio Oriente que conecta al Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y un paso obligado para todo el transporte marítimo de crudo en la región.