Con nuevos cruces, crece la tensión entre Macron y Bolsonaro

Ambos tienen serias diferencias sobre política y medioambiente. Pero el brasileño tiró más leña al fuego al burlarse en Facebook del aspecto de la primera dama francesa y desató un escándalo

| Publicado en Edición Impresa

BIARRITZ, Francia

Tensas desde hace semanas, las relaciones entre las autoridades francesas y brasileñas se han deteriorado enormemente en los últimos días, con un intercambio de insultos y declaraciones muy poco diplomáticas, con una crisis medioambiental y política como telón de fondo.

Desde su elección a la presidencia de Brasil en octubre de 2018, la buena corriente nunca ha circulado entre el presidente de extrema derecha Jair Bolsorano, abiertamente escéptico respecto al cambio climático, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, defensor de la lucha internacional y de la acción concertada contra el calentamiento global.

De hecho, la presidencia francesa acusó el viernes a Bolsonaro de haber “mentido” en cuanto a su compromiso de respetar el acuerdo de París sobre el clima. “Lo vi una primera vez, entonces me dijo con una mano en el corazón ‘haré todo lo posible a favor de la reforestación y los compromisos de los acuerdos de París (de la UE) con el Mercosur’”, señaló Macron, visiblemente enojado, en una conferencia de prensa al margen de la cumbre del G7 en Biarritz. “Quince días después, se encontraba haciendo todo lo contrario, despidiendo científicos. Se puede decir que no me dijo la verdad”, añadió.

El presidente francés enseguida recordó la afrenta diplomática sin precedentes que sufrió a principios de julio su ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, en una visita a Brasil.

Bolsonaro, quien tenía programado un encuentro con Le Drian, pero no estaba de acuerdo en que éste también se reuniera con ONGs ecologistas, canceló la reunión a último momento, para luego colgar en las redes sociales una foto suya en la peluquería precisamente a la hora prevista para la cita anulada.

Pero fueron los comentarios de Bolsonaro, publicados en Facebook, sobre la primera dama francesa, Brigitte Macron, lo que llevó a su marido, Emmanuel, a expresar abiertamente ante cámaras del mundo entero que esperaba que “los brasileños tengan rápidamente un presidente que se comporte a su altura”.

En efecto, Bolsonaro comentó el domingo la publicación de un internauta brasileño que se burlaba del aspecto físico de la primera dama francesa, que apareció desfavorecida en una foto, comparándola con el de Michelle Bolsonaro, espléndida el día de la investidura de su esposo.

“¿Ahora entienden por qué Macron ataca a Bolsonaro?”, escribió el usuario Rodrigo Andreaça a un lado de las fotos de las dos parejas presidenciales. “No humilles al hombre”, respondió Bolsonaro, entre risas.

Se trata de “comentarios extraordinariamente irrespetuosos sobre mi esposa”, dijo ayer el jefe de Estado francés. “¿Qué puedo decirle? Es triste, primero para él y para todos los brasileños”, añadió. “Creo que los brasileños, que son un gran pueblo, están un poco avergonzados por este comportamiento”, añadió Macron.

El domingo, el ministro de Educación brasileño, Abraham Weintraub, dijo que Macron “no está a la altura de este debate (sobre incendios en la Amazonía)”. “Es apenas un imbécil oportunista que busca el apoyo del ‘lobby’ agrícola francés”, escribió el ministro haciendo referencia a la oposición anunciada del presidente francés al acuerdo de libre comercio Unión Europea-Mercosur. (AFP)