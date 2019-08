Claudio Loser: “Este modelo económico se agotó”

| Publicado en Edición Impresa

Para el economista Claudio Loser, ex director del FMI para el Hemisferio Occidental, “este modelo económico se agotó en la toma de deuda para satisfacer la fuga de capitales”.

“El FMI necesita escuchar que no va a haber default, además necesita escuchar que vamos a seguir con las medidas de ajuste. Las alternativas de Alberto Fernández son muy limitadas, si no se cumplen las condiciones del Fondo puede haber sanciones”, señaló ayer.

“La Argentina es grande como deudora pero no es lo suficientemente grande como para que el Fondo se vaya a pique. Los dos tienen que decir ‘vamos a bailar con la más fea’”.

“No creo que alguien del FMI haya dicho que en la Argentina haya vacío de poder. En el FMI se respetan las instituciones. Y aunque no desembolsará los 5.400 millones de dólares, creo que el Banco Central podría manejar la situación”, explicó Loser.

“En mi cabeza tengo la idea de que sería bueno aumentar las retenciones. Aunque el dólar a $60 ayuda. Ojalá pudiéramos hacer en la Argentina algo como hizo Fernando Henrique Cardoso en Brasil: el diálogo entre los principales candidatos para consensuar medidas económicas. Cardoso fue el estadista más grande que tuvo Latinoamérica en los últimos años. Y Lula también está en el mismo nivel”, sostuvo el economista.

Loser aseguró estar “asustado” e indicó que “peligra el desembolso del FMI después de las declaraciones de Alberto Fernández haciendo co-responsable al Fondo de la situación actual. Las señales que da el candidato Fernández son las causantes de esta incertidumbre”.

“Los elementos objetivos que hoy tenemos nos llevan a decir que no estamos en la misma situación que en el 2001. Con o sin el FMI, la Argentina tiene poca capacidad de maniobra en el terreno financiero”, comentó.

Marina Dal Poggetto, directora de la consultora Eco Go,“el problema es cómo se llega a la elección, el presidente está muy debilitado. Faltan dólares y pesos, hay un déficit fiscal más alto de los esperados. El FMI trata de entender lo que está pasando y hay movimientos”, dijo a radio Continental.

“En los mercados están haciendo cuentas, hoy los mercados están todos preguntando quién es Alberto y que es lo que hará. La incertidumbre continúa y la reacción Alberto no ayuda ni colabora”.

Y Mercedes Marcó del Pont, ex presidenta del Banco Central de la República Argentina durante el kirchnerismo, dijo que “el FMI le dio un pulmotor al Gobierno, no al pueblo argentino”. Y agregó: “Nos quedamos con la deuda pero no con los dólares, con este nivel de fuga no alcanzan los dólares. El propio FMI está incumpliendo su propio reglamento al financiar la fuga de capitales”.

“No hay necesidad ni posibilidad de un nuevo corralito, sin embargo, en algún momento será necesario instalar una herramienta de control de la fuga de capitales. Los grandes exportadores deberían estar liquidando las divisas, no se pueden hacer los distraídos en esta situación”, remarcó la economista.

Y señaló: “Este o cualquier Gobierno va a tener que reprogramar los vencimientos con el Fondo, hoy son inabordadables. Ya en sus propios informes, el FMI anticipaba esta crisis económica. El directorio del Fondo debe estar muy preocupado por lo que está pasando en Argentina. Desde el día uno, el Gobierno instaló un modelo especulativo en el país”.