Kicillof volvió al interior y se reunió con el sector Pyme

Axel Kicillof retomó la campaña en el interior bonaerense. Ayer visitó Azul donde se reunió con pequeños y medianos productores agropecuarios, inmobiliarios, del transporte y la construcción. Y en ese marco, trazó un crítico diagnóstico sobre la situación económica de la Provincia.

Según informó el equipo de campaña del ex ministro, los empresarios Pyme realizaron un análisis de cómo los afectan las políticas económicas oficiales y aseguraron que se ven severamente afectados por la caída del consumo. “No hay créditos, ni inversionistas, por ende no hay ventas, estamos pasando uno de los peores momentos”, dijeron. En este sentido, Kicillof afirmó que existe una paradoja ya que “hoy los empresarios no pueden pagar los sueldos porque les resultan muy altos, y al trabajador no le alcanza para nada” y agregó que “las variables macro están completamente desacomodadas”.