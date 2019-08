Pantalla al rojo: El Ogro Fabbiani y un periodista se cruzaron muy feo por TV

Durante un programa que se emite diariamente por un canal deportivo tuvieron un duro cruce el futbolista Cristian "Ogro" Fabbiani y el periodista que cubre la campaña de Boca, Roberto Leto.

El ex jugador de River—ahora en Deportivo Merlo—y el periodista se cruzaron feo al debatir sobre la final de la Copa Libertadores que ganó el equipo de Marcelo Gallardo en la recordada definición de Madrid.

El "Ogro", que jugara en el equipo millonario entre 2009 y 2010, dijo en un momento de la discusión: "Te gané el partido más importante de la historia. Yo te gané la Copa a vos, ¿vos a quién se la ganaste? A Cruzeiro por penales, todas por penales", a modo de chicana.

"Pero a Belgrano no", tiró Leto refiriéndose al partido decisivo que condenara en 2011 a River a jugar en el Nacional B.

El actual delantero de Deportivo Merlo, que viene de sorprender este fin de semana con un gol de notable factura, el número 100 de su carrera, respondió: "No importa, perdiste el partido más importante de tu vida. River es el más grande de la Argentina. Por historia. Boca es conocido desde el año '98 más o menos".

El ida y vuelta fue levantando temperatura y Leto aseguró que el "Xeneize" es el más grande por contar con seis Copas Libertadores y tres Copas Intercontinentales: "El único grande que no se fue al descenso es Boca", repitió. Frente a un hipotético cruce en semis de la Libertadores actual, el "Ogro" aseguró: "La ganó River, ya está. La semifinal no vale porque no te da una Copa. Jugamos donde vos quisiste, el día que vos quisiste... Boca no quería jugar, quería ir al escritorio. ¿Dónde está la Copa?".