"¡De fútbol no saben nada!": La carta de Di María sigue revolucionando al deporte

Siguen las repercusiones por la dura carta publicada por Angel Di María después de anotar un golazo de tiro libre para el PSG en la conquista de la Supercopa de Francia.

Dos días después de haber afirmado que "¡De fútbol no saben nada!" el mediocampista sigue dando que hablar con la publicación en la cuenta de Instagram en la que se expresa contra sus críticos y contra quienes critican a los futbolistas en general.

Di María, que empezó la Copa América jugando para el equipo nacional pero luego terminó afuera, destaca en su carta los sacrificios de un futbolista, lo que se pierden quienes eligen la profesión y todos los obstáculos que deben superar.

Pero la afirmación más rotunda aparece en el final del escrito cuando señala que "Mucha gente dice que el fútbol no tiene nada que ver con la vida, no se cuánto saben de la vida, PERO DE FÚTBOL, NO SABEN NADA!!"

Las crónicas destacan que el posteo del futbolista argentino cosechó más de 400.00 "Me Gusta" en seis horas

La carta generó una verdadera revolución en las redes sociales, pero, sobre todo, en el mundo del fútbol.

Decenas de futbolistas le dieron "Me Gusta" a la publicación. Desde Saúl, Marcelo y Kylian Mbappé; pasando por Paulo Dybala y Luka Modric, último Balón de Oro.