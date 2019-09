El Indec da a conocer esta tarde la inflación de agosto, que superaría el 4%

El aumento en el costo de vida estará marcado principalmente por la fuerte suba que experimentó el dólar tras las Paso

Esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), dará a conocer los datos de inflación de agosto, que según el último relevamiento de expectativas de Mercado (REM) se ubicará en 4,3%. El aumento en el costo de vida estará marcado principalmente por la fuerte suba que experimentó el dólar tras las Paso, donde superó los $60 en el Banco Nación.

Es por eso que economistas de diferentes escuelas ubican la inflación de se ese mes por encima del 4% por los aumentos en alimentos y bebidas de la segunda quincena del mes, arrastrados por el ajuste de la moneda estadounidense. "La inflación de agosto, que promediará el 4,2%, fue muy alta si tenemos en cuenta que casi todo ese aumento se concentró en la segunda quincena del mes y especialmente en alimentos y bebidas", dijo la economista Victoria Giarrizo, de la consultora Elypsis. Agregó que para "los próximos meses, aún si el dólar se mantuviera estable, queda mucho por trasladar de la reciente devaluación" en referencia a la ocurrida en la semana del 12 al 16 de agosto.

En su opinión, la inflación de este año "superará a la del año 2018 y será la más alta en 27 años". El informe de esta consultora indicó que para septiembre habrá un arrastre del 2,8% de la inflación de agosto.

Precisó que "en alimentos y bebidas los precios subieron 9,1% desde el 12 de agosto y 5,9% promedio en el mes", y que desde las elecciones primarias (PASO) "el 32,3% de los productos de ese rubro incrementaron sus precios".

Desde la entidad Consumidores Libres, Héctor Polino le dijo a Télam que la inflación de agosto estará entre el 4,8% y 6%. Agregó que "como tenemos las tarifas de los servicios públicos dolarizadas, cada vez que se mueve la paridad cambiaría también se mueven los precios". "Como no hay controles en las estructuras de costos, hay un rubro muy importante que se llama 'por las dudas' y se actualiza constantemente porque el comerciante que vende hoy un producto no sabe a qué precio va a comprar el similar cuando tiene que reponerlo", agregó.

Por su parte, el economista Diego Giacomini de Economía y Regiones, dijo a Télam que la inflación de agosto se ubicará en 5,2%. La economista Eva Sacco del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dijo que "tomando en cuenta la devaluación que ocurrió post elecciones PASO y la dolarización de la economía, es esperable una tasa de inflación que quiebre la tendencia decreciente que se manifestaba hasta julio".

"Durante la segunda quincena, hubo devaluación, aunque apenas compensada por la quita de IVA en alimentos básicos. La inflación de la segunda quincena debe haber sido mucho mayor, de 5 o 6% de mínima", estimó. Y señaló que "un piso de 3,5% y hasta 4% es esperable fácilmente".

"Durante las primeras semanas post devaluación hubo un proceso de acomodamiento de precios que continúa aun en septiembre, así que la inflación puede estar entre 3,5 y 4 por ciento para agosto y superar ampliamente los 4,5 puntos en septiembre y hasta podría llegar a más de un 6%, como sucedió en 2018 post devaluación". "Hay que ver cómo se terminan de acomodar los precios (y el dólar especialmente). Pero el resto del año va a ser alta. Y se superará un acumulado de 55% fácilmente", concluyó.

Sobre el eventual bono al sector privado, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, reiteró hoy que "será tratado luego de la difusión de los nuevos índices del INDEC" que se reunirá "con cámaras empresariales y sindicatos", y subrayó que las autoridades deben ser muy "creativas y flexibles para su implementación".

Sica dijo que "no hay que pensar en un monto estimado" al ser consultado sobre si ese plus será de 5.000 pesos, y añadió que ese valor "fue una referencia en base a lo que se asignó a empleados públicos". "Nosotros tenemos la voluntad, sabemos que tenemos que cubrir una necesidad, y que hay que buscar algo que compense a las empresas y no las ahogue", aclaró el funcionario.

"Si hay voluntad política hay que hacerlo, yo veo que políticamente están dispuestos a tener algún arreglo porque ayer vi la foto de la UIA con el principal candidato opositor", añadió en relación al encuentro entre el titular de la entidad Miguel Acevedo y el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, en la provincia de Tucumán.

Para Sica, "cuanto más voluntad política, más razonabilidad, la CGT está en un planteo también de mantener la paz social así que vamos a poder llegar a un acuerdo".