Cuatro cosas que tenés que probar si te aburre tu vida sexual

A raíz de una encuesta realizada por LELO (una reconocida marca de juguetes eróticos de lujo), se desprendió que cerca de la mitad de la población mundial no está satisfecha con su vida sexual.

Esta noticia resulta un tanto alarmante, porque las personas manifestaron disconformidad al momento de tener sexo, algo que no debería ocurrir porque su objetivo es el placer.

De una muestra en la que participaron 10 mil personas alrededor de todo el mundo, el 37% de esa población declaró que su vida íntima es “mejorable” y una de cada 10 personas la clasificó como “aburrida”.

De la misma investigación se desprendieron otros datos, como por ejemplo “¿qué posturas son las preferidas para mantener relaciones sexuales?”. Para más de la mitad de los encuestados, la opción elegida fue la posición “del perrito” (50,41% de los votos) y el segundo lugar fue ocupado por la amazona o “Cowgirl” (38%), seguida por el clásico misionero (34%).

Este estudio impulsado por LELO también consideró cuáles son los factores que perjudican y disminuyen el deseo sexual. En este punto, la respuesta de los participantes fue determinante: el 57,46% aseguró que el peor enemigo es el estrés.

Pero retomando el primer dato, aunque el panorama parezca desalentador, hay que aclarar que si uno se encuentra en esa mitad insatisfecha, aún puede cambiar de bando. Lo importante es decidirlo y, como ayuda, prestar atención a estos cuatro consejos para decirle “chau” al aburrimiento.Hay que tomar nota de la propuesta que desarrolla la sexóloga Ana Sierra y el fuego se encenderá entre usted y su pareja, esa es la promesa.

1. Mantener vivo el deseo: No es ninguna novedad que muchos vínculos se rompen con el paso del tiempo, debido a la pérdida del deseo. “Lo natural es que los niveles de deseo sexual en una pareja sean variables a lo largo del tiempo debido a diferentes factores, como la edad, el estrés o cuestiones familiares y profesionales”, reconoce la profesional, que añade como lógico que “durante las primeras etapas de la relación, gracias a la potente atracción entre ambos, suele haber una elevada frecuencia de relaciones afectivas y sexuales”, cosa que con el paso de los años, disminuye. “Esa podría ser una de las señales que indican que el sexo en pareja es aburrido”. Sin embargo, esto no quiere decir que resulte una misión imposible mantener viva la atracción física y el deseo sexual. Los consejos de la sexóloga son: “La activación inicial puede seguir nutriéndose de esas pequeñas dosis de cuidados, como la atención, miradas, caricias o besos, que podemos mantener o incorporar en la relación”, como también lo es “tener una actitud positiva”, algo que contribuye a conservar el encanto y atractivo para con el otro.

2. Construir tu sexualidad y relaciones: Al día de hoy aún existen personas que consideran que las relaciones son de una única manera. Esto genera frustración, aburrimiento y desilusión, pues compartir la vida con alguien que no se ajusta a lo que se supone que es “lo normal” (en lo sexual y en el ámbito afectivo) puede resultar complicado.

Sierra considera que “conocernos” es la clave para “buscar o construir las relaciones que deseamos y poder disfrutar la sexualidad como nos gusta”. Y recomienda no asustarnos si en un primer momento conocemos a determinadas personas que no son “100% nuestro prototipo”, porque “la rigidez nunca es buena compañera y las relaciones se construyen por ambas partes”. Lo importante es tener en claro que “la diferencia también suma”, por lo tanto “ni tu pareja ni vos tienen que adaptarse al otro en su totalidad”.

“Seducir, negociar, llegar a acuerdos y aprender del otro es una aventura, en ocasiones complicada, pero muy enriquecedora a nivel personal, sexual y como pareja”, afirma, por eso hay que intentarlo y, si luego de hacerlo, somos conscientes de que la relación ya no nos aporta, podremos pasar de página y seguir adelante, pero sabiendo que lo probamos. La “misión”, añade, es “construir relaciones sanas que aporten”.

3. Creatividad sexual: En la variedad está el gusto, dice el refrán y aquí se aplica a la perfección, pues uno puede aportar nuevos elementos que doten de un “extra de placer y erotismo” al encuentro. “El sexo en el dormitorio no tiene por qué ser aburrido, pero si sólo se practica en la habitación, puede llegar a serlo”. Hay que evitar la costumbre. El estudio de LELO recomienda “romper la monotonía” y mantener relaciones sexuales por todos los lugares de la casa: baño, comedor, cocina, lavadero, etcétera.

Por supuesto, la marca recomienda la inclusión de nuevos elementos. Aseguran que los juguetes eróticos evitan que las relaciones íntimas decaigan y afirman que “más de un 90% de las parejas declara utilizar productos eróticos, ya sea de forma ocasional o recurrente”.

Lo mismo, claro, ocurre con las posturas sexuales: la repetición de las mismas posiciones tiene efectos “devastadores” sobre la excitación y el deseo. La profesional reconoce que “es fundamental variar y ampliar el abanico de posibilidades”. ¡A comprar el Kamasutra!

4. Comunicación al poder: Aunque se menosprecie, la comunicación es un factor fundamental en todo tipo de vínculo humano y se vuelve aún más importante con la pareja. “Expresar lo que se siente y transmitir cómo vivimos nuestra sexualidad con la pareja es un factor muy importante para no caer en la rutina y vivir nuestras relaciones con alegría y ganas”, precisa la sexóloga. Y la gente debe tener en claro que comunicarnos adecuadamente con la pareja no implica solo hablar o dar a conocer nuestros gustos (algo que debe existir), también está incluida la comunicación no verbal, por medio de miradas y un lenguaje corporal, que tienen como objetivo aumentar los niveles de atracción y deseo.

