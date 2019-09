Vidal, en Mar del Plata para apuntar al candidato local

| Publicado en Edición Impresa

La gobernadora María Eugenia Vidal está decidida en concentrar esfuerzos en las campañas locales de los candidatos de su espacio que tienen chances de ganar o retener intendencias luego del fuerte revés que sufrió Cambiemos en las urnas en las PASO. Y ayer, en una nueva actividad de campaña, viajó en Mar del Plata para realizaron una recorida con vecinos y el candidato a intendente Guillermo Montenegro.

En “La Feliz”, Vidal resaltó que “luego de la derrota electoral de las PASO tenemos que escuchar al voto del que no nos eligió”. Las declaraciones fueron formuladas tras un encuentro con trabajadores en el puerto y la recorrida por un hospital. La mandataria bonaerens dijo que “cuando uno gana una elección no le entregan un cheque blanco, y cuando hay un resultado desfavorable hay que escuchar y entender, yo me comprometí a escuchar al voto del que no nos eligió”.

Vidal también se refirió a las medidas adoptadas por el Gobierno tras las elecciones y dijo que “el bono forma parte de una serie de medidas pensadas luego de haber escuchado a los bonaerenses, es así que aumentamos las partidas sociales y estamos dedicados a preservar el trabajo”. “Debido a que hay un millón de chicos que desayunan y almuerzan en las escuelas de la provincia hemos incrementado un 10 por ciento para septiembre y otro 10 por ciento para octubre en el Servicio Alimentario Escolar”, señaló.