¡Grande maestro! El caño que le tiró el "Diez" a Cvitanich en medio del partido

Maradona no pierde las mañas. Pese a su problema con las rodillas, el "Diez" demuestra que la magia está intacta. Si no habría que preguntarle a Darío Cvitanich que hoy se comió un tremendo caño por parte del ex campeón del mundo con la Selección en México '86.

Es que en medio del partido, al delantero de Racing se le fue larga una pelota y la pelota fue a dar justo donde se encontraba el entrenador de Gimnasia, que seguía parado y cerca de la línea de cal las acciones del choque. Fue ahí cuando Maradona con un pequeño toque terminó pasándole la pelota por debajo de las piernas a Cvitanich, que terminó dándole un fuerte abrazo. ¡Grande maestro!