Una platense de oro en prueba iberoamericana de Matemática

Con 13 años, la alumna del Colegio Nacional se impuso sobre casi un centenar de estudiantes de 14 países en la 25º Olimpíada de Mayo. Puro orgullo, alegría y emoción

| Publicado en Edición Impresa

Otra vez, una alumna de la Ciudad es motivo de orgullo por su logro en una competencia internacional. Se trata de María de los Milagros Elizalde, quien obtuvo la medalla de oro entre un centenar de participantes de 14 países en la Olimpíada Iberoamericana de Matemática de Mayo.

“Cuando me enteré, el martes de la semana pasada, me puse a llorar de la emoción. Temblaba”, reconoce en diálogo con EL DIA la menor, que tiene 13 años y cursa 2º año en el Colegio Nacional “Rafael Hernández”. Y es que, aunque suponía que le había ido bien, nunca imaginó que se quedaría con el premio mayor. Por eso se sorprendió tanto cuando ese día, a la hora del almuerzo y en su casa de barrio Hipódromo recibió el llamado de su mamá que, entre lágrimas, le confirmaba que había ganado: “Ella fue la primera que se enteró, porque la llamaron desde la Olimpíada Matemática Argentina (OMA). Yo en ese momento estaba con mi hermana y una amiga, que al principio se asustaron, pensando que le había pasado algo a mi mamá”.

“Cuando me enteré de que había ganado me puse a llorar de la emoción”, reconoció Milagros

Después hubo explicaciones, y entonces “llegó papá y también lloró” porque la mayor de dos hermanas se había subido a lo más alto del podio nacional y había quedado sexta entre unos 100 estudiantes de la 25º Olimpíada de Mayo.

La joven alumna de la Ciudad llegó a esta instancia luego de que el año pasado quedara entre los 300 mejores participantes de olimpíadas de matemática del país. En las Mayo -que deben su nombre al mes en el que se realizan y que se disputan en simultáneo en distintas sedes- los alumnos tienen tres horas para resolver una prueba con 5 problemas. Una vez corregidos todos los exámenes del país se seleccionaron los diez mejores, que fueron los representantes para competir en la Olimpíada Iberoamericana.

Milagros, que rindió el pasado 11 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, cosechó 34 puntos sobre 50. Como se dijo, quedó primera en su categoría (los nacidos a partir de enero de 2006) en el podio argentino y sexta en el plano iberoamericano (apenas superada por dos estudiantes españoles -que lograron 37 y 35 puntos- y tres peruanos -con 50, 40 y 35-). Se impuso así a casi un centenar de alumnos de países como Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y Portugal.

“Era una prueba muy difícil. Por ejemplo, el año pasado el oro argentino quedó en el puesto 14 de Iberoamérica y en la historia de la olimpíada, solo tres platenses más consiguieron la distinción que logró Milagros. Es un salto grande el que dio ella”, valora Yerimen Arias, uno de los profesores del taller (gratuito) que ex olímpicos brindan en la facultad de Ciencias Exactas y al que Milagros asiste todos los viernes, de 18 a 20.30 “a pensar problemas”.

¿Por qué pensar problemas? “Porque la paso súper bien, es algo que disfruto mucho”, responde con toda naturalidad la pequeña campeona. Y rescata como parte de sus pasatiempos preferidos “los entrenamientos en el taller” y las participaciones olímpicas que le permiten “conocer gente nueva a la que le gusta lo mismo que a mí”.

“¿Por qué me gusta hacer esto? No hay una razón, simplemente me encanta hacer y pensar la matemática, me resulta lindo encontrar cosas que jamás hubiera pensado”, dice y que su rama preferida es la geometría y que lo mejor de todo es comprobar la utilidad de la matemática en la realidad. Para explicarlo mejor, Milagros remata con un ejemplo: “Hay problemas en los que hay que hacer una estrategia ganadora para un juego y que después podés usar cuando jugás con tus amigos”. Dicho de otro modo, para ella, diversión y matemáticas van de la mano.

Mención y Premiación

Además de la joven Milagros, otro alumno de la Región obtuvo una distinción en la Olimpíada Iberoamericana de Mayo: Santino La Grottería, de la escuela Raíces, de Gonnet, quien con 20 puntos logró una mención de honor.

Tras el anuncio de los resultados, la premiación tendrá lugar en noviembre próximo, en La Falda, provincia de Córdoba.